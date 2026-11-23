Реперка розповіла, на скільки кілограмів схудла за місяць.

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Alyona Alyona - схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

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Як змінилася Alyona Alyona

На скільки кілограмів схудла виконавиця

Українська реперка Alyona Alyona відверто розповіла про перші результати перетворення рівно через місяць після операції зі зменшення шлунка. Зірка зв’язалася з шанувальниками в Instagram і показала актуальну цифру на вагах.

Станом на 23 листопада вага артистки становить 118 кілограмів. До хірургічного втручання вона важила 132 кілограми, тобто всього за 4 тижні їй вдалося скинути 14 кілограмів. Підбиваючи підсумки першого місяця нового життя, співачка зазначила, що зараз почувається добре і з великим інтересом спостерігає за змінами свого тіла. Вона навіть порівняла пережитий післяопераційний біль із пологами, після яких жіночий організм дивовижним чином стирає неприємні відчуття з пам’яті.

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Alyona Alyona через місяць після операції / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Хочеться якось підбити підсумки, адже за цей місяць сталося справді дуже багато", - розпочала реперка.

Крім того, співачка поділилася цікавими спостереженнями за реакцією організму: вже з перших тижнів після операції вона стала набагато сильніше мерзнути. Причому холод відчувається не тільки в ногах, а й у руках, і навіть у голові. Через це зірка дістала найтепліші костюми з начосом і постійно хоче надіти шапку. Також виконавиця розповіла, що тепер відчуває виключно фізичне відчуття голоду і насичується порцією максимум у 60–80 грамів. А ось передбаченого зменшення розміру ноги поки що не помітила і продовжує носити колишнє взуття з теплими шкарпетками. При цьому зовнішні зміни в інших частинах тіла вже очевидні.

Скільки важить Alyona Alyona зараз / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Це бачу по каблучках: ті, що я купувала на безіменний палець, тепер ношу на середньому. І зменшилося ось тут обличчя. Ще у мене трохи тягнуть шрами, і я досі не можу надто нахилятися, дуже сильно скручуватися, притискатися десь або дуже сильно тягнутися вгору", - поділилася зірка.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona неодноразово робила спроби схуднути за допомогою різних дієт, детокс-програм і занять спортом, однак вага з часом поверталася через стреси та щільний гастрольний графік. Наприкінці жовтня 2026 року артистка зважилася на баріатричну операцію зі зменшення шлунка заради збереження здоров’я та поліпшення самопочуття.

Alyona Alyona / інфографіка: Главред

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