Україна передала РФ список на обмін полоненими: в ГУР спростували заяву Пєскова

Підготовка до обміну полоненими 1000 на 1000 триває.

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Підготовка до обміну полоненими / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/Koord_shtab

Коротко:

Пєсков заявив, що РФ готується до обміну полоненими

В ГУР сказали, що Україна передала росіянам список на обмін

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до обміну полоненими з Україною у форматі 1000 на 1000 та вже підготувала і передала список імен.

Водночас, Пєсков додав, що Україна нібито ще не передавала Росії список імен.

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Однак, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представник ГУР Андрій Юсов спростував цю заяву Кремля.

У коментарі РБК-Україна він повідомив, що Україна передала росіянам список на обмін у форматі 1000 на 1000.

Крім того, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зауважив, Україна зробила свою частину підготовчої роботи щодо обміну 1000 на 1000.

"Росія мала б прискоритись з цим", - наголосив він.

Обмін полоненими - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з представниками Росії у Стамбулі заявив, що делегації домовились про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 осіб уже найближчим часом.

Крім того, президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Він наголосив, що повернення людей з полону – головне завдання України.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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