Документи з державних архівів РФ розповідали про опір діда американця нацистам під час Голокосту.

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Путін показав зятю Трампа архівне досьє на його діда: як Кушнер розшифрував цей жест / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Коротко:

Путін показав Кушнеру архівні документи про його діда

Йдеться про партизанський опір нацистам під час Голокосту

Кушнер сприйняв це як "тонкий сигнал" Кремля

Очільник країни-агресорки РФ Володимир Путін показав Джареду Кушнеру файл із державних архівів про партизанський опір його діда під час Голокосту. Зять президента США Дональда Трампа, який разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом веде від імені Вашингтона переговори з Кремлем, витлумачив цей жест як "тонкий сигнал".

Про це пише журналіст Ендрю Райс у великому профайлі Кушнера для New York Magazine. За його даними, Путін продемонстрував документи, коли Кушнер і Віткофф почали спільно працювати над російським напрямком і вирушили на зустріч до Кремля. Точної дати цього візиту в матеріалі не наведено.

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Сам Кушнер, за словами журналіста, побачив у жесті господаря Кремля нагадування про спільне минуле двох країн у Другій світовій війні.

"Росія була союзницею Америки проти нацистів", - так, за даними NYMag, Кушнер описав зміст цього сигналу.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Партизани в лісах Білорусі

Як зазначає New York Magazine, дідусь і бабуся Кушнера по батьківській лінії пережили Голокост, переховуючись у лісах Білорусі. Після війни, у 1949 році, Йосиф і Рейхел Кушнер переїхали до США, пише Вікіпедія. Що саме містив архівний файл, який показав Путін, у статті не уточнюється.

Автор матеріалу припускає, що за цим жестом міг стояти й інший підтекст. Путін часто називає своїх українських опонентів "сучасними нацистами", тож, імовірно, натякав, що в родини Кушнера і в Росії нібито спільний ворог. Саме міфом про "денацифікацію" Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Водночас видання The Daily Beast з посиланням на слова самого Кушнера зазначає, що Путін намагався під час зустрічі у такий спосіб переконати американського посланця, що РФ та США перебувають "на одному боці" у питаннях війни в Україні.

Як Кремль використовує міф про "нацистську" Україну

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду пояснював, що російська пропаганда давно конструює власну реальність, у якій Україна постає "нацистським режимом". Коментуючи зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна, він наголосив, що такі образи розраховані не лише на внутрішню аудиторію.

"У цій реальності Україна - нібито нацистський режим, є „підступний Захід" і „світова змова", а Росія - „останній оплот православ'я" та всього іншого. У такому контексті картинка, де Путін сидить поруч із двома визначними діячами, повинна викликати відповідну асоціацію. Передусім у російського глядача, але не лише: російська пропаганда поширює її на значну частину світу", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами Розумного, контакти Вашингтона з Москвою останнім часом помітно активізувалися, а логіка цих перемовин лишається непрозорою.

"[...] Останнім часом усе стало набагато інтенсивнішим: поїздки Віткоффа та Кушнера, різні варіанти домовленостей, обговорення можливого виходу з територій в обмін на вступ до НАТО. Це схоже на шулерську схему, в якій незрозуміло, хто кого й куди приймає", - пояснив Розумний.

Переговори США та Росії - новини

Як повідомляв Главред, 12 листопада Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви, де їх у Внуково зустрів Кирило Дмитрієв. Перед цим США попросили РФ підготувати нову пропозицію щодо угоди про безпеку з Європою. З російського боку в переговорах у Кремлі брали участь Юрій Ушаков, Кирило Дмитрієв і Володимир Мединський.

Візит до Москви відбувся одразу після тристоронньої зустрічі делегацій. Дводенний раунд перемовин в Абу-Дабі завершився домовленістю про обмін полоненими. Прориву щодо перемир'я і територій тоді досягти не вдалося.

Під час зустрічі в Кремлі Путін вдавався й до неформальних прийомів. Зокрема, він розповів американцям анекдот, який раніше використовував Віктор Янукович. Помітної реакції гостей на це, за даними російських пропагандистських ЗМІ, не було.

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