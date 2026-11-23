Канцлер Німеччини повідомив про готовність європейських країн долучитися до переговорного процесу з Москвою.

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Мерц анонсував нові мирні переговори / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Мерц заявив про готовність Європи до переговорів із Росією

Нову зустріч планують провести за участі України, РФ, США та ЄС

Можливим місцем переговорів канцлер назвав Абу-Дабі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів із Росією. Новий раунд мирних перемовин може відбутися у чотиристоронньому форматі за участі представників України, Росії, Європи та США.

Про це німецький канцлер заявив 23 листопада під час пресконференції.

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За словами Мерца, найближчим часом очікується новий раунд мирних переговорів на рівні радників. Одним із можливих місць проведення зустрічі канцлер назвав Абу-Дабі.

"Звісно, Європа готова вести переговори з Росією. Незабаром знову мають відбутися мирні переговори на консультативному рівні - у форматі за участі України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Це може, наприклад, знову відбутися в Абу-Дабі", - заявив німецький канцлер.

Попередній раунд переговорів відбувся 10–11 листопада в тристоронньому форматі. У зустрічі брали участь представники України, Росії та США.

Водночас Мерц не назвав конкретної дати наступних переговорів і не уточнив, хто саме представлятиме сторони на рівні радників.

Чому переговори не наближають мир

Переговори не наближають завершення війни, оскільки стратегічні цілі Росії виходять далеко за межі захоплення українських територій. Кремль прагне змінити баланс сил у Європі та підпорядкувати Україну, тому не зацікавлений у припиненні бойових дій без досягнення власних цілей. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда в етері "Київ24".

За оцінкою депутата, нинішня дипломатична активність не свідчить про готовність Москви до реальних поступок. Він наголошує, що без зовнішнього тиску змусити російське керівництво припинити війну не вдасться.

"Ми тупцюємося на місці. Жодного просування немає. Не тому, що Україна цього не хоче, а тому, що заяви, які ми чули протягом останніх кількох тижнів і з боку Москви, і з боку Вашингтона, свідчать: Москва взагалі не хоче просування. І причина тут одна", - заявив Дунда.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, речник диктатора країни-агресорки РФ Дмитро Пєсков заявляв, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. За його словами, Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Як раніше писав Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. Так він відповів на запитання про новий дедлайн для завершення війни, який, за даними західної преси, хоче поставити адміністрація президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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