Літній наступ РФ на фронті: які міста під загрозою та чи є небезпека для Києва

Росіяни готують масштабний наступ одразу на кількох напрямках фронту. Експерти розповіли, на які міста націлився Кремль та чи є у ворога шанси на успіх.

https://glavred.net/war/letnee-nastuplenie-rf-kakie-goroda-pod-ugrozoy-i-est-li-opasnost-dlya-kieva-10666886.html Посилання скопійоване

Названо міста, які стануть ціллю масштабного наступу РФ влітку / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи є загроза наступу на Київ та окупації Сум

Які цілі РФ визначила для нового літнього наступу

Який таємний сигнал щодо наступу РФ отримав Путін від Китаю

Улітку 2025 року Росія готується до нового масштабного наступу на Україну, що може стати вирішальним етапом у війні. За даними українських військових та міжнародних аналітиків, Кремль концентрує сили на кількох напрямках.

Главред зібрав головне, що варто знати про літній наступ РФ на фронті та можливі напрямки нового удару.

відео дня

Росія почала перекидати війська - FT

Паралельно з мирними ініціативами, Кремль готує новий масштабний наступ на українську територію. Видання Financial Times, посилаючись на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські війська перекидають підрозділи до стратегічно важливих ділянок фронту.

У розвідці вказують, що замість демонстрації готовності до дипломатії, окупанти, ймовірно, готуються до розширення бойових дій. Видання також посилається на аналітиків DeepState, які зафіксували, що цього тижня російські сили просунулися в районах навколо Покровська і Торецька на Донеччині — ключових напрямках у поточній фазі війни.

Коли почнеться основний етап наступу РФ

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі підтвердив, що Росія готує літній наступ і вже фактично почала його. За словами Коваленка, Путін остаточно обрав шлях війни й відмовився від ідеї її завершення.

В інтерв'ю 24 Каналу Коваленко уточнив, що бойові дії тривають уздовж усієї лінії фронту з різною інтенсивністю. Найбільш активні атаки зафіксовані на Східному напрямку — Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському. Менш інтенсивні дії ведуться на Запоріжжі, тоді як на Харківщині ворог також проявляє підвищену активність.

"Про Сумщину. Ворог там помітно активізувався. Зараз він активно працює по прикордонню авіацією та артилерією. Там достатньо значне угруповання. Росія може планувати певні наступальні дії у прикордонні. Основні події, ймовірно, почнуться з липня-серпня. Тоді буде помітне загострення бойових дій", – сказав Коваленко.

Зеленський - літній наступ Росії уже розпочався

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія активізувала наступальні дії по всій лінії фронту, зосередивши особливу увагу на Сумському напрямку, де зібрано близько 67 тисяч військових. За його словами, Збройні сили України вживають заходів, аби не допустити зосередження та об'єднання ворожих сил.

"Вони (росіяни — ред.) працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись. Вони хочуть робити цей наступ… Він нам зрозумілий. Наші військові формулюють це саме так, що вони (ред. війська РФ) перебувають в постійному наступі. Це вже відбувається кілька місяців", — додав глава держави.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Чи є загроза наступу на Київ

Росія продовжує нарощувати військову присутність на передовій в Україні, готуючись до можливого нового наступу з метою захоплення більшої території та навіть прориву до околиць Києва. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських посадовців, обізнаних з останніми аналітичними даними США.

Одне з джерел зазначило, що російське командування прагне створити потужніше ударне угруповання.

"Путін спробує захопити всю територію, яку тільки зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати максимум можливого", - заявило друге джерело.

Зазначається, що незважаючи на дипломатичні ініціативи з боку адміністрації Дональда Трампа, аналітика останніх тижнів вказує на те, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними.

Чи зможе РФ окупувати Суми

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, має намір захопити місто Суми та частину Сумської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 21 травня. Аналітики вважають, що візит Путіна до Курської області 20 травня міг бути частиною підготовки до виправдання таких планів.

Під час поїздки Путін зустрівся з місцевими чиновниками, які просили створити так звану "буферну зону" для безпеки населення. У відповідь він погодився з необхідністю таких дій. Як зазначили в ISW, Путін переслідував дві мети:

по-перше, продемонструвати себе як активного й ефективного лідера під час війни;

по-друге, використати можливий наступ у напрямку Сум як козир у майбутніх переговорах, заявивши про претензії на ще одну українську область.

"Путін може мати намір використати подальше просування в Сумській області, щоб вимагати від України передати частину Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів", — ідеться у звіті.

Бойові дії на Сумському напрямку / Фото: ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував угруповання російських військ, зосереджених у Курській області поблизу кордону із Сумською. Як повідомив військовий аналітик Костянтин Машовець, мова йде про дві мотострілецькі дивізії — 18-ту та 72-гу (по 8–12 тисяч осіб у кожній) — та 83-тю повітряно-десантну бригаду чисельністю близько 3,5 тисячі військових.

У звіті зазначено, що цих сил недостатньо для захоплення обласного центру Суми, де до повномасштабної війни проживало близько 250 тисяч осіб. Аналітики нагадали, що останнім великим містом, яке вдалося окупувати Росії, був Лисичанськ — це сталося влітку 2022 року після тривалих і виснажливих боїв. Відтоді подібних "успіхів" не було.

На підставі цього ISW зробив висновок, що російське угруповання не має необхідного потенціалу для окупації Сум, попри близьке розташування міста до кордону.

"Російські війська навряд чи зможуть захопити місто Суми у найближчій та середньостроковій перспективі, враховуючи продемонстровану Росією нездатність швидко захопити навіть набагато менші населені пункти в Україні за останні три роки", — наголосили аналітики ISW.

Які надії Путіна на літній наступ

Російський політтехнолог і галерист Марат Гельман в інетрв’ю Главреду наголосив, що до вересня Україні необхідно втримати оборону та зірвати літній наступ Росії. Він висловив сподівання, що у цьому Збройним силам допоможуть західні партнери — країни Європи та США. А вже восени, коли стане очевидним провал спроб Путіна захопити чотири українські області воєнним шляхом, можна буде говорити про мирні переговори на серйозному рівні.

Які надії Путіна на літній наступ / Фото: 22 окрема механізована бригада

Щодо загроз, які лунали від російської делегації під час переговорів у Стамбулі, зокрема щодо можливої окупації Сумської та Харківської областей, Гельман зауважив, що не є військовим експертом, але, зі своєї точки зору, не бачить у російської армії реальних можливостей для здійснення такого прориву. Він зазначив, що не розуміє, за рахунок яких ресурсів Росія могла б реалізувати ці плани.

"Путін сподівається на виснаження української армії, але Україна вже стала частиною Європи, країни якої стоять з нею поруч. Німеччина, Франція, Англія і Польща стоять поруч з Україною. Мені здається, це запорука того, що Путіну не дадуть реалізувати свої мрії, завдання тощо. Коли закінчиться літо, можна буде підрахувати, на скільки метрів просунулася російська армія, і чого коштувало Путіну таке просування. Виходячи з таких підрахунків має стати зрозуміло, що захоплення чотирьох областей військовим шляхом здійснити неможливо. І тоді російська делегація піде на так звані компроміси. Приміром, на поступки в питаннях лінії розмежування, і стримає свої амбіції щодо чотирьох областей", - зазначив він.

Чи зможе РФ до кінця 2025 року окупувати 4 області України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду наголосив, що окупація 4 українських областей до кінця 2025 року Це виключно мрії і фантазії Путіна. Адже у російських окупаційних військ сьогодні немає можливості повністю захопити чотири українські області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Не кажучи вже про те, що нафантазував Мединський, який під час переговорів у Стамбулі заявляв про захоплення шести областей. Наскільки я розумію, йшлося про Харківську та Сумську області, або, можливо, Дніпропетровську.

"Коли бачиш, як російські війська вже більш ніж півтора року намагаються захопити місто Часів Яр, але їм це не вдається, стає очевидною ефемерність мрій окупантів. Захоплення всієї території Донецької, Луганської та Запорізької областей – це задача, яку війська РФ точно не зможуть виконати в 2025 році", - вказує він.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Як основні цілі наступу РФ влітку 2025 року

Коваленко підкреслив, що головна мета літнього наступу Росії полягає не у виході на адміністративні межі Донецької області, а у спробах просунутись до великих населених пунктів — таких як Костянтинівка, Сіверськ, а також спробувати оточити Покровськ. При цьому, за його словами, про наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію наразі взагалі не йдеться. Це дозволяє оцінити реальний масштаб задуманих дій РФ у літній кампанії.

"Тож усі ці сигнали і заяви про захоплення кількох областей України спрямовані на залякування нас і наших партнерів. Мовляв, якщо ви не підете на наші умови, ми заберемо не чотири, в шість областей, а то й 8, 12, 16 тощо", - робить висновок він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Як аргумент, Коваленко навів промовисте порівняння, адже 19 травня 2022 року російські війська утримували 78 585 км² української території, а станом на 19 травня 2025 року — лише 68 829 км². Тобто на 10 тисяч км² менше.

"Про що торочать усі ці "говорящіє голови" Путіна, коли чимось нам погрожують?" — резюмував він.

Який таємний сигнал щодо наступу РФ отримав Путін від Китаю

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду підкреслив, що в найближчій перспективі очікувати на припинення вогню не варто. На його думку, Путін розраховує на успішний літній наступ російських військ і вважає, що він пройде вдало, тож наразі не зацікавлений навіть у тимчасовому перемир’ї.

"Плюс позиція Китаю дає можливість Росії далі воювати. Ймовірно, коли Сі Цзіньпін приїжджав до Москви на парад 9 травня, він дав Путіну сигнал про підтримку. Адже китайці можуть зупинити війну, перекривши постачання озброєнь для Росії з КНДР, припинивши купувати російську нафту тощо. У Китаю є всі важелі тиску на Росію, але, судячи з усього, китайців поки що все влаштовує", - резюмував аналітик.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред