Відновлення територіальної цілісності України: Розумний назвав важливу умову

Експерт сказав, які перспективи чекають Україну, якщо РФ розпадеться.

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Коли можливе відновлення територіальної цілісності України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Відновлення територіальної цілісності України можливе лише після зміни режиму в РФ

Не виключено, що такі події можуть відбутися дуже швидко

Наразі РФ сконцентрована протягом 2025 року досягти успіху

З огляду на останні події, можна сказати, що відновлення територіальної цілісності України та зникнення небезпеки нового російського нападу стануть можливими тільки після того, як у країні-агресорі Росії зміниться режим або формат держави. Про це в коментарі Главреду сказав політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"Тобто тільки після повалення режиму Путіна або розпаду РФ у нас з'явиться така перспектива. Яка, до речі, теж не є незворотною. Після 1991 року ми побачили, що цей монстр може оживати", - наголосив він. відео дня

За його словами, з одного боку, бажані для нас події можуть відбутися дуже швидко, якщо станеться економічний колапс у Росії, з іншого - все це може затягнутися на десятиліття, "якщо США допоможуть Росії, як у 30-х роках Америка простягнула руку Радянському Союзу і допомогла йому стати індустріальною імперією".

Розумний також додав, що поки Росія сконцентрувала весь свій військовий, ресурсний та ідеологічний потенціал, щоб протягом 2025 року досягти успіху.

"Тому в короткостроковій перспективі все залежатиме від того, наскільки їй вдасться реалізувати свій план", - підсумував експерт.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, під час телефонної розмови в понеділок президент США Дональд Трамп повідомив лідерам країн Європи, що президент РФ Володимир Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що наразі перебуває у виграшній позиції.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що наразі не можна прогнозувати закінчення війни Росії проти України в найближчі перспективі. Всі можливі сценарії подальших мирних переговорів та ситуація на фронті вказують на неможливість припинення бойових дій на даному етапі.

Крім того, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що російське суспільство та армія РФ не підтримують припинення вогню і завершення війни в Україні найближчим часом. Кремль використовує ці настрої для виправдання затяжної кампанії.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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