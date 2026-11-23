Однією з найпоширеніших причин високих рахунків є несвоєчасне надання показань лічильника.

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Виявлено закономірність у цифрах у платіжках / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Від чого залежить сума в платіжці

Як скоротити витрати на електроенергію

Регулярні перебої з електропостачанням не завжди призводять до скорочення витрат на електроенергію. Деякі українці помічають, що суми в платіжках залишаються колишніми, а іноді навіть збільшуються.

У компанії Yasno розповіли, з чим пов’язана така ситуація і на що варто звернути увагу споживачам, щоб не платити зайвого.

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Як пояснюють фахівці компанії, існує кілька факторів, що впливають на підсумкову суму за спожиту електроенергію. При цьому тривалість відключень не завжди безпосередньо позначається на розмірі нарахувань.

Від чого залежить сума в платіжці

Однією з найпоширеніших причин високих рахунків є несвоєчасна передача показань лічильника. Якщо споживач не повідомляє актуальні дані або робить це із запізненням, розрахунок може здійснюватися за усередненими обсягами споживання за попередні періоди. У результаті нарахування не завжди відповідають реальній кількості використаних кіловат-годин.

Ще один фактор - збільшення навантаження на електромережу після відновлення подачі електроенергії.

Під час відсутності світла побутові справи відкладаються, а після відновлення електропостачання багато хто намагається одночасно скористатися бойлером, пральною машиною, праскою та іншою технікою. Така ситуація призводить до короткочасного, але інтенсивного споживання електроенергії.

У "Yasno" зазначають, що таким чином споживачі нерідко компенсують обсяг електроенергії, який не був використаний під час обмежень. Тому за підсумками розрахункового місяця загальні показники споживання можуть виявитися практично такими ж, як і за відсутності відключень.

На розмір витрат також може впливати використання домашніх систем резервного живлення. Інвертори та акумуляторні комплекси можуть витрачати електроенергію на зарядку батарей і підтримання необхідного рівня готовності до нових перебоїв.

Як скоротити витрати на електроенергію

Щоб уникнути необґрунтованих нарахувань і контролювати власне споживання, фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил:

Не відкладати передачу показань лічильника. У поточному розрахунковому періоді повідомити актуальні дані необхідно з 29 листопада по 3 грудня.

У поточному розрахунковому періоді повідомити актуальні дані необхідно з 29 листопада по 3 грудня. Розподіляти навантаження на електромережу. Після відновлення електропостачання бажано не вмикати одночасно кілька енергоємних пристроїв, а користуватися ними по черзі.

Після відновлення електропостачання бажано не вмикати одночасно кілька енергоємних пристроїв, а користуватися ними по черзі. Вимкнути зайві електроприлади. Під час перебоїв варто вимикати освітлення та витягувати з розеток техніку, робота якої не потрібна. Це допоможе уникнути зайвих витрат енергії після відновлення електропостачання.

Таким чином, часті відключення електроенергії самі по собі не означають, що витрати на комунальні послуги обов’язково зменшаться. На підсумкову суму впливають реальне споживання, інтенсивність використання побутової техніки після відновлення світла, робота резервних систем живлення та своєчасність передачі показань лічильника.

/ Главред

Чи можливий перегляд тарифів на комунальні послуги

Енергетичний експерт Володимир Омельченко вважає, що підстави для поетапного збільшення вартості комунальних послуг уже сформувалися. Водночас реалізація такого рішення багато в чому залежить від політичної волі українського уряду.

За його оцінкою, діючі розцінки на електроенергію для населення не покривають реальних витрат. Експерт також звернув увагу на вплив міжнародних партнерів України, зокрема МВФ та Європейського Союзу, які можуть стати додатковим чинником у питанні перегляду тарифної політики. Тому поступове підвищення цін для побутових споживачів стає дедалі ймовірнішим сценарієм.

Як повідомляв "Главред", вартість домашнього інтернету в Україні може суттєво зрости через пошкодження інфраструктури та збільшення витрат. Провайдери не зможуть надалі працювати за тарифами 300–350 гривень на місяць.

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Рішення підтримали 74 депутати.

Крім того, Україна може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту населення.

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