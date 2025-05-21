Під загрозою 5 великих міст: Коваленко розкрив задум літнього наступу РФ

Росіяни неспроста почали літній наступ на великі міста.

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Ворог обрав мету літнього наступу зокрема з огляду на погодні умови / Колаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Міноборони РФ

Що сказав Коваленко:

Метою літнього наступу ворога є захоплення великих міст

Якщо РФ не досягне мети, в Кремля є два сценарії для дій

Росія зможе воювати до наступного сезону 2025-2026 років

Цілями літнього наступу окупаційної армії країни-агресорки Росії є вихід до великих міст: Костянтинівки, Сіверська, Куп'янська, Борової, а також охоплення Покровська та початок там вуличних боїв.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни хочуть захопити саме ці населені пункти не просто так.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

Справа в тому, що зараз армія РФ здебільшого воює мотоциклетними підрозділами, тобто на баггі, мотоциклах і квадроциклах. Звичайно, у ворога ще є підтримка артилерії, FPV-дронів, іноді авіації, але це легкі транспортні засоби і людський ресурс окупантів дорівнює кількості транспорту. Тобто на одну людину йде один мотоцикл.

"Однак у сезон дощів, у мороз чи снігопад на мотоциклах не надто вдасться штурмувати. Тому мета ворога – за літній період, коли російські війська можуть здійснювати штурмові дії масштабно та ефективно, нехай і витрачаючи багато ресурсів, вийти до основних міст. А далі, якщо їм це вдасться до жовтня-грудня, вони матимуть змогу розпочати міські бої. Для боїв у місті потрібна піхота, підтримка "арти", FPV-дронів та авіації, а мотоцикли вже не надто будуть потрібні", - пояснив оглядач.

Коваленко наголошує, що згідно з таким планом окупантів, армія РФ зможе продовжувати наступальні дії і в новому сезоні 2025-2026 року, тобто війна триватиме.

Але нюанс в тому, що наразі невідомо, чи таки вдасться ворогу просунутися до вище перелічених міст. Якщо вони залишаться в полі, то не зможуть так само інтенсивно наступати взимку. Тоді у них буде два варіанти.

Перший варіант, за словами оглядача, є дипломатичне вирішення проблеми. Росія може почати імітувати готовність до перемир'я, щоб принаймні мінімізувати бойові дії і за 3-5 місяців компенсувати втрати для відновлення бойової спроможності підрозділів і і початку нової хвилі наступальних дій навесні 2026 року.

Другий варіант більш агресивний. Противник може не починати дипломатичні ігрища і не брати паузу для перепочинку, а піти іншим шляхом. Для цього за літо росіяни накопичать важкоброньовану техніку, щоб потім, в осінньо-зимовий період, продовжувати наступ з використанням уже не мотоциклів, а техніки, яка набагато краще буде працювати у відповідних погодних умовах.

"Тоді восени та взимку наступ військ РФ продовжиться з використанням механізованої компоненти. Це не свідчить про те, що в окупантів достатньо механізованої компоненти – її вистачить винятково цього осінньо-зимового сезону. Потім, навесні 2026 року, ворожий наступ знову відбуватиметься із використанням мотоциклів та іншої подібної техніки", - додав Коваленко.

Літній наступ армії РФ - останні новини

Раніше військовий аналітик Владислав Селезньов попереджав, що війна влітку буде такою: активне застосування ворогом мопедів, мотоциклів та неброньованої пристосованої автомобільної техніки, активне застосування дронів, артилерії. Крім цього продовжаться ворожі ракетно-дронові атаки з метою знищення економічного потенціалу України.

Напередодні стало відомо, що Росія накопичує свої сили і вже фактично розпочала літній наступ. Як повідомили в ЗСУ, на фронті відчутне посилення штурмових дій.

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресорки Росії готується до літнього наступу, в рамках якого мала б досягти того результату, на який окупанти сподівалися ще у минулому році.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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