Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у 2022 р. - The Times

Віталій Кірсанов
9 травня 2025, 09:51
781
Влітку 2022 року Залужний розпочав перехід до корпусної структури за зразком США і Великої Британії.
Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у 2022 р.
Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у 2022 р / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, скріншот із відео

Що сказав Залужний:

  • Саме реформи допомогли Україні витримати початок повномасштабного наступу РФ
  • Підрозділ залишився "тільки на папері" через бюрократичні проблеми

Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що йому "заблокували" створення підготовленого на Заході корпусу елітних військових. Це, за його словами, сталося в ключовий момент війни. Про це Залужний розповів у статті для The Times.

Зазначається, що наприкінці літа 2022 року існували плани щодо створення корпусу десантно-штурмових військ. Однак цей підрозділ так і залишився "тільки на папері" через бюрократичні проблеми.

відео дня

У публікації Залужний висловив підтримку модернізації української армії, яку проводить президент України Володимир Зеленський. Йдеться про перехід армії на корпусну структуру замість бригадної.

"Залужний зазначив, що після здобуття незалежності в 1991 році Київ успадкував велику армію чисельністю 780 000 осіб. Однак структура збройних сил залишалася "радянською" і була, за його словами, "абсолютно нездатна" до ведення бойових дій", - ідеться в матеріалі.

За словами Залужного, саме реформи, що зближують українську армію зі стандартами НАТО, допомогли Україні витримати початок повномасштабного наступу РФ. Однією з ключових реформ, яку просував ексголовком, була відмова від жорсткого розмежування між різними видами збройних сил - армією, флотом, ВПС, кіберпростором - на користь спільних операцій.

Після 24 лютого 2022 року командири ЗСУ виявилися перевантаженими і насилу впроваджували подальші зміни в армії, що складалася з понад 100 бригад, які підпорядковувалися кільком оперативно-тактичним групам, кожна з яких відповідала за окремий напрямок.

Тому влітку 2022 року Залужний розпочав перехід до корпусної структури за зразком США та Великої Британії, однак реформа не призвела до створення елітного корпусу десантно-штурмових військ, який, на його думку, був конче необхідний.

"Сама ініціатива була заблокована. Корпус десантно-штурмових військ, який мав розпочати навчання за кордоном, так і залишився тільки на папері", - підкреслив він.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії втратила ініціативу після сотень невдалих штурмів на Лиманському напрямку, тож тепер змушена шукати інші напрямки для ударів.

Аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України відновили позиції біля селища Липці Харківської області.

Крім того, у зведенні Інституту вивчення війни зазначається, що Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Теткіно, що на території РФ.

Читайте також:

Хто такий Валерій Залужний?

Валерій Федорович Залужний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012).

23 травня 2022 року увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time, а в жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Приступив до виконання обов'язків посла 11 липня 2024 року.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний контрнаступ ЗСУ
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Уперше в історії: СБУ викрила агентурну мережу розвідки Угорщини

    Уперше в історії: СБУ викрила агентурну мережу розвідки Угорщини

    10:47Україна
    "Шанс на перемоги України 1 до 37": Тімур Мірошниченко про Євробачення та особистий рекорд

    "Шанс на перемоги України 1 до 37": Тімур Мірошниченко про Євробачення та особистий рекорд

    10:00Інтерв'ю
    Румунія виставила Україні рахунок за надану допомогу: яке відшкодування хочуть

    Румунія виставила Україні рахунок за надану допомогу: яке відшкодування хочуть

    09:35Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

    Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

    Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

    Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

    Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

    Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

    "Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

    "Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

    "Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

    "Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

    Останні новини

    11:05

    Китайський гороскоп на завтра 10 травня: Тиграм - драма, Козлам - образа

    10:56

    В ЗСУ оцінили шанси ворога пробитися до важливої траси на Покровському напрямку

    10:47

    Уперше в історії: СБУ викрила агентурну мережу розвідки Угорщини

    10:25

    Є небезпека градів і смерчів: наскільки аномальною буде погода літом 2025

    10:23

    Скільки коштуватимуть овочі влітку 2025 року: експерт назвав найдорожчий регіон

    Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для КиєваЧи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва
    10:22

    Плями на білому одязі зникнуть за секунди: 2 найкращі способи, як від них позбутисяВідео

    10:17

    Поки Пугачова возз'єдналася з Орбакайте: Галкін розповів, куди поїхав

    10:04

    Стрибок цін на 25%: через заморозки в Україні подорожчає популярний фрукт

    10:00

    "Шанс на перемоги України 1 до 37": Тімур Мірошниченко про Євробачення та особистий рекорд

    Реклама
    09:51

    Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у 2022 р. - The Times

    09:36

    Син Порошенка, який ховається в Лондоні від ЗСУ, ухиляється від сплати податків 770 млн грн грн, - медіа

    09:35

    Румунія виставила Україні рахунок за надану допомогу: яке відшкодування хочуть

    09:16

    Який вигляд має Марія Яремчук, яка відмовилася від публічності

    09:15

    Жодної краплі хімії не знадобиться: найефективніший спосіб від пирію на городіВідео

    09:05

    В Україні дорожчають найпопулярніші види м'яса: що буде з цінами далі

    08:46

    Гороскоп таро на сьогодні 9 травня: Близнюкам - нові стосунки, Козерогам - важливі новини

    08:29

    "Мир настане наступного дня": стало відомо, що змусить РФ припинити війну

    08:10

    Ілона Гвоздьова таємно розлучається з чоловіком - деталі

    08:10

    Україні потрібно радикально зменшити податкиПогляд

    07:44

    "Друзі зі сталі": Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна у війні проти України

    Реклама
    06:57

    Британія оголосить про найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

    06:10

    Путіну приготуватися: Німеччина створить свій ядерний щит?Погляд

    05:45

    "Обʼєктів - мільйон": Жданов назвав можливі цілі удару "Орєшніка" по Києву

    05:25

    "Священне завдання для України": чому насправді для Путіна так важливе 9 травня

    05:10

    Чим відрізняються 2 леви: лише люди із зором орла знайдуть відгадку за 19 секунд

    04:50

    Гороскоп за місячним календарем: чому 9 травня не можна залишати безлад

    04:33

    Реальна загроза чи страшилка: Ягун сказав, чи є ризик атаки Орєшніком по Києву

    04:00

    "Обвал" долара та "стрибок" євро: яким буде курс валют до 18 травня

    03:44

    Гороскоп на завтра 10 травня: Тельцям - хороші новини, Терезам - відновлення сил

    03:12

    Що подарувати на День матері: мами з досвідом поділилися оригінальними ідеями

    02:00

    Від Tesla до Ford: антирейтинг ТОП-5 автомобілей, що ламаються найчастіше

    01:37

    Путін знову говорить про ядерну зброю: у Британії пояснили, навіщо

    01:30

    Дженніфер Лопес розповіла, як діти пережили її розлучення з Беном Аффлеком

    01:10

    Розпад України та територіальні поступки: у Трампа зробили нову гучну заяву

    00:27

    Зірка фільму "Той, хто пройшов крізь вогонь" розлучився з дружиною: "Так сталося"

    00:24

    ППО зупинила ракету на Полтавщині: які наслідки вона залишила після себе

    08 травня, четвер
    23:29

    Орбакайте втекла під крило до Пугачової після висловлювань про війну

    23:26

    Посудомийка погано миє посуд: простий і ефективний спосіб від майстраВідео

    22:55

    Tayanna заговорила про весілля: на березі океану

    22:53

    Такого ніколи не було: що незвичного відбулось на церемонії у ВатиканіВідео

    Реклама
    22:42

    "Найкраща коханка": що відбувається у шлюбі Лілії Ребрик

    22:33

    "Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

    22:14

    Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

    22:07

    Делегація ЄС везе до Львова несподівані новини: ЗМІ розкрили подробиці

    22:04

    Ратифікація угоди із США та новий Папа Римський: головні новини України (дайджест)

    22:01

    "Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

    21:28

    Як перевірити яйця на свіжість - бабусин метод із стовідстотковою точністюВідео

    21:26

    Перша промова нового Папи Римського: які заяви зробив Лев XIVВідео

    21:05

    Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання - що сказав

    20:54

    "На крилах янгола": Шерон Стоун поділилася важкою втратою

    Новини України
    Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
    Війна з Росією
    Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Цікаве
    Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти