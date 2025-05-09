Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у 2022 р. - The Times

Влітку 2022 року Залужний розпочав перехід до корпусної структури за зразком США і Великої Британії.

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Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у 2022 р / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, скріншот із відео

Що сказав Залужний:

Саме реформи допомогли Україні витримати початок повномасштабного наступу РФ

Підрозділ залишився "тільки на папері" через бюрократичні проблеми

Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що йому "заблокували" створення підготовленого на Заході корпусу елітних військових. Це, за його словами, сталося в ключовий момент війни. Про це Залужний розповів у статті для The Times.

Зазначається, що наприкінці літа 2022 року існували плани щодо створення корпусу десантно-штурмових військ. Однак цей підрозділ так і залишився "тільки на папері" через бюрократичні проблеми.

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У публікації Залужний висловив підтримку модернізації української армії, яку проводить президент України Володимир Зеленський. Йдеться про перехід армії на корпусну структуру замість бригадної.

"Залужний зазначив, що після здобуття незалежності в 1991 році Київ успадкував велику армію чисельністю 780 000 осіб. Однак структура збройних сил залишалася "радянською" і була, за його словами, "абсолютно нездатна" до ведення бойових дій", - ідеться в матеріалі.

За словами Залужного, саме реформи, що зближують українську армію зі стандартами НАТО, допомогли Україні витримати початок повномасштабного наступу РФ. Однією з ключових реформ, яку просував ексголовком, була відмова від жорсткого розмежування між різними видами збройних сил - армією, флотом, ВПС, кіберпростором - на користь спільних операцій.

Після 24 лютого 2022 року командири ЗСУ виявилися перевантаженими і насилу впроваджували подальші зміни в армії, що складалася з понад 100 бригад, які підпорядковувалися кільком оперативно-тактичним групам, кожна з яких відповідала за окремий напрямок.

Тому влітку 2022 року Залужний розпочав перехід до корпусної структури за зразком США та Великої Британії, однак реформа не призвела до створення елітного корпусу десантно-штурмових військ, який, на його думку, був конче необхідний.

"Сама ініціатива була заблокована. Корпус десантно-штурмових військ, який мав розпочати навчання за кордоном, так і залишився тільки на папері", - підкреслив він.

Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії втратила ініціативу після сотень невдалих штурмів на Лиманському напрямку, тож тепер змушена шукати інші напрямки для ударів.

Аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України відновили позиції біля селища Липці Харківської області.

Крім того, у зведенні Інституту вивчення війни зазначається, що Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Теткіно, що на території РФ.

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Хто такий Валерій Залужний? Валерій Федорович Залужний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012). 23 травня 2022 року увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time, а в жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Приступив до виконання обов'язків посла 11 липня 2024 року.

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