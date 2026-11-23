Національний банк України оновив офіційний курс валют на вівторок, 24 листопада.

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Курс валют в Україні на 24 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс валют встановив НБУ на 24 листопада

На скільки подорожчали долар і євро

Як змінився офіційний курс польського злотого

У вівторок, 24 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подорожчали порівняно з попереднім робочим днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на вівторок встановлено на рівні 45,08 грн/дол. У понеділок, 23 листопада, американська валюта коштувала 44,93 грн. Таким чином, долар подорожчав приблизно на 15 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Курс євро на 24 листопада становить 49,46 грн за євро. Напередодні європейська валюта коштувала 49,28 грн. Отже, за день євро додав у ціні майже 18 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на вівторок становить 11,10 грн за злотий. У понеділок польська валюта коштувала 11,06 грн. За цей час злотий подорожчав приблизно на 3 копійки.

Яким буде курс валют з 23 до 29 листопада

З 23 до 29 листопада долар в Україні коштуватиме 45,1-45,75 грн, а євро - 50-52 грн. Попри тиск на гривню, Нацбанк зможе стримувати різкі коливання курсу. Такий прогноз озвучив директор департаменту "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

На гривню впливатимуть інфляція, подорожчання пального, російські удари, зростання потреби в імпорті та підвищений попит на валюту. Водночас напередодні Чорної п’ятниці пропозиція готівкових доларів може зрости, оскільки українці обмінюватимуть заощадження на гривню для покупок.

"Відтак надмірний поспіх із придбанням валюти навряд чи можна вважати раціональною стратегією. Значно важливіше враховувати власні фінансові потреби, різницю між курсами купівлі та продажу й реальну ситуацію на ринку", - наголосив експерт.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов заявив, що до кінця 2026 року різкого та тривалого знецінення гривні не прогнозують. Він підкреслив, що очікувані коливання міжбанківського курсу перебуватимуть у діапазоні 45–46 грн, а в готівковому сегменті ціни можуть бути дещо вищими.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 20 листопада. За даними регулятора, долар подешевшав на 15 копійок, а також євро й злотий показали зниження. Офіційний курс долара становив 45,05 грн, євро - 49,53 грн, а злотий - 11,22 грн.

Проте на 23 листопада долар подешевшав на 13 копійок, а євро й злотий також знизилися. Офіційний курс долара становив 44,92 грн, євро - 49,27 грн, а злотий - 11,06 грн.

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