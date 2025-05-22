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Нова небезпека для України: РФ зможе щоночі запускати по Україні до 500 дронів

Маріна Фурман
22 травня 2025, 10:07
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Росіяни збільшують виробництво ударних дронів та модернізують їх.
атака дронов
Окупанти вдосконалюють свої "Шахеди" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Ворог збільшує виробництво дронів
  • Росіяни зможуть щоночі використовувати до 500 ударних дронів

Поки світ закликає диктатора Володимира Путіна припинити вогонь, Росія, навпаки, збільшує виробництво дронів. Противник має амбітну мету запускати щоночі по території України близько 500 дронів. Про це заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський у ефірі Ранок.LIVE.

Крім того, за словами військового, ворог ще й модернізував ударні безпілотники. Зокрема, бойове навантаження збільшилося до 80 кг.

відео дня

"Масовість дозволяє дозволяти ці дрони сотнями. Якщо ми раніше бачили по 50-100 дронів, які намагалися атакувати всю країну за добу. З такими темпами це може бути і 500 і більше дронів на добу. Адже виробництво поставлене на серйозний рівень", - сказав Ярославський.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ також порівняв розвиток виробництва БПЛА в Україні та Росії.

"Дуже багато типів дронів використовується і нами й ворогом - ми крокуємо десь на рівних. Але Росія поставила все на дуже професійні військові рейки. У них фінансування масове. Якщо у нас ще багато виробників, які виробляють по підвалах, то в РФ це робить на великих підприємствах", - розповів Ярославський.

Нова небезпека для України: РФ зможе щоночі запускати по Україні до 500 дронів
Shahed / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, де Ярославський розповів, скільки дронів РФ може запускати по Україні щодня:

Нова небезпека для України: РФ зможе щоночі запускати по Україні до 500 дронів

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – новини

Як писав Главред, рано-вранці, 22 травня, російські окупанти атакували Київ ударними дронами. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, у столиці під час повітряної тривоги сили ППО знищили російський безпілотник. Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі.

Також, у ніч на 22 травня, противник завдав ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. Постраждали дві людини.

Крім того, нещодавно майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман попереджав, що росіяни найближчими днями можуть завдати ракетного удару по території України.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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війна в Україні атака дронів Дрон Shahed-136
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