300 човнів вже напоготові: РФ готує велику десантну операцію, які загрози

Ворог хоче встановити контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною.

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Нова десантна операція РФ / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти хочуть провести масштабну десантну операцію на Херсонщині

Армія РФ стягнула вже близько 300 човнів

Відомо про постійний рух техніки на Кінбурнській косі

Російські окупанти планують провести масштабну десантну операцію для форсування річки Дніпро на Херсонщині. Про це повідомив офіцер водолазного загону Омега НГУ Юрій Ткачук в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, росіяни стягнули вже близько 300 човнів.

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"Активність ворога пожвавішала. Він починає підготовку до десантної операції. Сотні човнів. Йшлося про 300", - сказав він.

Офіцер зауважив, що українські бійці помітили підготовку до десантної операції, а також присікають спроби ЗС РФ висаджувати десант на острови, які контролюють Сили оборони України.

Ткачук також додав, що армія РФ має на меті встановити контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною.

"Зараз є постійний рух техніки на Кінбурнській косі — там постійно з'являються ворожі автомобілі та системи РСЗВ, звідки завдаються удари по Миколаївщині, зокрема, по місту Очаків", - йдеться в повідомленні.

Однак, бійцям корпусу морської піхоти ЗСУ вдається систематично знищувати ворожу техніку на Кінбурнській косі.

"Захоплення островів дозволить окупантам розширити зону ураження для дронів та мінометів", - підкреслив офіцер водолазного загону.

Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

Варто додати, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що підготовка ворога і спроби форсування Дніпра на острови вже були, але Силам оборони вдалося знищити достатню кількість ворожого десанту.

"Про плани росіян спробувати повторити певні дії відомо давно, саме тому Сили оборони розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати. Не варто забувати, що бажання ворога і його можливості - це різні речі. Ворог бажає захопити всю Україну, але ми не даємо йому це зробити і не дамо. Так само і по Херсонщині - бажання є давно, але дурень думкою багатіє", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі та перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії різко активізувала свої зусилля на Лиманському напрямку, де кількість бойових зіткнень більша, ніж на інших ділянках фронту, окрім Покровського напрямку.

Крім того, генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що на Покровському напрямку 60-тисячне російське угруповання збільшило інтенсивність бойових дій у спробах обійти місто із заходу, щоб перерізати трасу "Покровськ-Костянтинівка".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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