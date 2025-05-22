Росіяни хочуть окупувати ще дві області: експерт відповів, чи є загроза

Чи можуть росіяни захопити Сумську та Харківську області / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, deepstate

Ключові тези Гельмана:

У росіян немає можливостей для захоплення ще 2 областей України

Путін все ще сподівається на виснаження української армії

На переговорах у Стамбулі російська делегація погрожувала захопити ще дві області України – Харківську та Сумську. В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман відповів, наскільки серйозною може бути така загроза.

За його словами, у росіян немає можливості досягти такого масштабного прориву на фронті.

"Путін сподівається на виснаження української армії, але Україна вже стала частиною Європи, країни якої стоять з нею поруч. Німеччина, Франція, Англія і Польща стоять поруч з Україною. Мені здається, це запорука того, що Путіну не дадуть реалізувати свої мрії, завдання тощо", - розповів експерт.

Крім того, Гельман зазначив, що зараз Україну спіткав досить важкий момент, адже ми розрахували на сильну позицію президента Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

"Але цілком можливо, що якраз тепер, коли подібних очікувань більше немає, справи можуть піти краще. Звичайно, легко було перекласти все на Трампа і повірити в його здатність поговорити з Путіним, натиснути, і все закінчити. Ми так цього хотіли, що в це повірили. А зараз, коли цього не сталося, я ставлю собі запитання: а чому ти в це вірив? Які були для цього підстави? І розумію, що крім бажання, жодних інших підстав не було", - додав російський політтехнолог.

Він зазначив, що відчуває неабияке розчарування після дзвінка Трампа Путіну.

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"До речі, ми ж не знаємо, про що реально говорили Путін і Трамп. Можливо, те, що нам кажуть - це лише їхні останні 5 хвилин розмови, за які вони між собою домовилися, що буде озвучено публічно, а сама розмова могла бути зовсім про інше", - резюмував Гельман.

Чи зможуть росіяни окупувати Харківську та Сумську області - дивіться відео:

Переговори у Стамбулі - що відомо

Як писав Главред, у Стамбулі, 16 травня, відбулися перші за понад три роки прямі мирні переговори між Україною та Росією. Перемовини тривали менше двох годин і не призвели до суттєвого прориву у врегулюванні війни.

Нагадаємо, під час переговорів у Туреччині, Росія вимагала виведення українських військ із власної території для припинення вогню, а також висунула інші "неконструктивні умови". Крім цього, росіяни погрожували захопити Харківську та Сумську області.

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Як зазначив політолог і історик Олександр Палій, у наступних раундах перемовин Москва може озвучити аналогічні ультиматуми, які вже не стосуватимуться українських територій.

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Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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