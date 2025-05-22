"Рік тому лякав": у РНБО назвали мету заяви Путіна про "буферну зону"

Про так звану "буферну зону" Володимир Путін говорить уже не вперше, нагадав Андрій Коваленко.

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В Україні прокоментували заяви Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: міноборони РФ, kremlin.ru

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Кремль раніше вже заявляв про наміри створення "буферної зони"

Заява Путіна свідчить про небажання Кремля припиняти вогонь

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяви диктатора РФ Володимира Путіна про плани створення "буферної зони" на кордоні з Україною.

У своєму Telegram він нагадав про те, що про так звану "буферну зону" Путін говорить уже не вперше.

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Глава ЦПД вважає, що ця заява диктатора РФ свідчить про небажання Кремля припиняти вогонь.

"Про буферну зону шляхи вже говорить не вперше, рік тому щось не склалося в нього з цим, хоча теж лякав. Зараз просто показує, що не бажає припиняти вогонь", - написав Коваленко.

Про що заявляв Путін

Диктатор РФ раніше заявив, що російські війська ведуть роботу зі створення буферної зони вздовж кордону з Україною.

Як повідомляють росЗМІ, Путін на нараді з членами уряду в четвер заявив, що "було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону" і війська "зараз це завдання вирішують". За словами диктатора РФ, йдеться про Курську, Брянську та Бєлгородську області.

Раніше повідомлялося про те, що дрон вибухнув усередині автобуса на Сумщині. Унаслідок удару "Ланцетом" загинули дев'ятеро людей. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи зможуть окупанти здійснити прорив на Сумщині. Ситуація з початку повномасштабного вторгнення РФ змінилася, тож шанси у ворога зараз інші.

Як писав раніше Главред, за даними ДПСУ, російські окупаційні війська хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту в Сумській області.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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