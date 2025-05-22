У Путіна залишилось кілька днів: Сенат США готовий вдарити по РФ санкціями

Більшості Сенату США стає зрозуміло, що Путін грає в ігри.

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Санкції США проти Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Сенат США готує жорсткі санкції проти РФ

Їх запровадять, якщо Путін відмовиться вести переговори про мир

В США також готові накласти мита на країни, які підтримують Росію

Сенат США готовий схвалити законопроект про жорсткі санкції проти країни-агресора Росії, якщо Володимир Путін протягом кількох днів не покаже прагнення до миру. Про це йдеться в заяві авторів проекту сенаторів Річарда Блюменталя (демократ) і Ліндсі Грема (республіканець).

Відомо, що законопроект про санкції проти Росії за її вторгнення в Україну отримав 81 співавтора в Сенаті США.

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Санкції буде запроваджено, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладення миру.

Автори проекту додають, що держсекретар Марко Рубіо підкомітету Сенату з питань державних і закордонних операцій заявив, що Росія погодилася надати свої умови припинення вогню в найближчі кілька днів.

"Їхній зміст багато що скаже про те, чи серйозно Росія ставиться до миру. Ми підозрюємо, що це буде приблизно те саме. Якщо це буде більше схоже на це, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату США", - йдеться в заяві.

Зазначається, що законопроект ізолює Росію, поміщаючи її на торговий острів, накладаючи жорсткі мита на інші країни, які підтримують ці "звірства". Одним із головних пріоритетів є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту.

"У той час, як ми жадаємо миру, нам і переважній більшості Сенату стає дедалі зрозуміліше, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжаться", - підсумували сенатори.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 20 травня Євросоюз ввів нові санкції проти країни-агресорки Росії. Вони спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту.

Президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер заявили, що проти Росії можуть запровадити нові санкції. Їх введуть, якщо Москва відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною.

2 квітня США ввели нові санкції проти країни-агресора Росії. До списку потрапили чотири фізичні та три юридичні особи, а також один російський суховантаж.

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Що відомо про Сенат США? Сена́т США (англ. the United States Senate) — верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою — Палатою представників — утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США. Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі. wikipedia

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