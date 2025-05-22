Ціни на популярну ягоду в Україні б’ють рекорди: коли буде дешевше

Ви дізнаєтеся:
- Чому полуниця в Україні зараз така дорога
- Що вплинуло на формування такої ціни
Станом на сьогодні ціни на полуницю в Україні дуже високі. Кілограм такої ягоди наприкінці квітня можна придбати за 120-144 грн.
Нинішня вартість полуниці на 22-30% вища за вартість, яка була у такий самий період минулого року. Про це розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м. Львів) Тетяна Попович, пише УНІАН.
"Ціни на українську полуницю станом на третю декаду травня коливаються в межах 120-144 грн/кг. Для порівняння, торік у цей самий період середня ціна становила 98 грн/кг, що означає зростання на 22-30% залежно від регіону та обсягів постачання", – зазначила вона.
За словами фахівчині, на формування такої високої ціни вплинуло те, що цього року весна була прохолодною. Вона зазначила, що через заморозки у квітні та нижчі за норму температури в травні відкриття сезону полуниці затрималося не менше, ніж на два тижні. З цієї причини ранньої полуниці на ринку менше, а ціни на неї вищі.
Попович розповіла, що зараз на львівському ринку переважає українська полуниця. Перші партії приїжджають переважно із Закарпаття. Також можна побачити й імпортну ягоду, яка прибуває в Україну з Туреччини, Греції та Іспанії.
За словами фахівчині, пік сезону полуниці у Львові прогнозується на кінець травня – початок червня.
Якщо в Україні буде сприятлива погода, то ціни можуть знизитися до рівня 80-100 грн/кг. Сказала Попович. Але через те, що врожай скоротився, а витрати на вирощування і логістику зросли, фахівці поки що не очікують суттєвого зниження ціни.
Ціни на продукти – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, українці хапаються за голови від цін на ягоди – один вид ягід коштує 1450 гривень за кілограм. На ринках України починається сезон ягід, але ціни на них вражають.
Також раніше повідомлялося, що ціна підскочила на 35% – популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю. Підвищені ціни спровоковані втратою врожаю через невідповідні погодні умови.
Нагадаємо, ціна обвалилася на 35% – в Україні стрімко подешевшала популярна ягода. Ще тиждень тому ягода коштувала не менше ніж 220–260 грн/кг.
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