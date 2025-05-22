Ціни на популярну ягоду в Україні б’ють рекорди: коли буде дешевше

Фахівці пояснили, що саме вплинуло на таку високу вартість цього продукту.

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Ціни на популярну ягоду в Україні б’ють рекорди/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чому полуниця в Україні зараз така дорога

Що вплинуло на формування такої ціни

Станом на сьогодні ціни на полуницю в Україні дуже високі. Кілограм такої ягоди наприкінці квітня можна придбати за 120-144 грн.

Нинішня вартість полуниці на 22-30% вища за вартість, яка була у такий самий період минулого року. Про це розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар"‎ (м. Львів) Тетяна Попович, пише УНІАН.

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"‎Ціни на українську полуницю станом на третю декаду травня коливаються в межах 120-144 грн/кг. Для порівняння, торік у цей самий період середня ціна становила 98 грн/кг, що означає зростання на 22-30% залежно від регіону та обсягів постачання", – зазначила вона.

За словами фахівчині, на формування такої високої ціни вплинуло те, що цього року весна була прохолодною. Вона зазначила, що через заморозки у квітні та нижчі за норму температури в травні відкриття сезону полуниці затрималося не менше, ніж на два тижні. З цієї причини ранньої полуниці на ринку менше, а ціни на неї вищі.

Попович розповіла, що зараз на львівському ринку переважає українська полуниця. Перші партії приїжджають переважно із Закарпаття. Також можна побачити й імпортну ягоду, яка прибуває в Україну з Туреччини, Греції та Іспанії.

За словами фахівчині, пік сезону полуниці у Львові прогнозується на кінець травня – початок червня.

Якщо в Україні буде сприятлива погода, то ціни можуть знизитися до рівня 80-100 грн/кг. Сказала Попович. Але через те, що врожай скоротився, а витрати на вирощування і логістику зросли, фахівці поки що не очікують суттєвого зниження ціни.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українці хапаються за голови від цін на ягоди – один вид ягід коштує 1450 гривень за кілограм. На ринках України починається сезон ягід, але ціни на них вражають.

Також раніше повідомлялося, що ціна підскочила на 35% – популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю. Підвищені ціни спровоковані втратою врожаю через невідповідні погодні умови.

Нагадаємо, ціна обвалилася на 35% – в Україні стрімко подешевшала популярна ягода. Ще тиждень тому ягода коштувала не менше ніж 220–260 грн/кг.

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