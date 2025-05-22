РФ вдарила ракетою по Харкову: пошкоджено 8 приватних будинків, є постраждалі

Коротко:
- РФ атакувала Холодногірський район Харкова
- Під удар потрапили приватні будинки
У ніч на 22 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. Постраждали дві людини.
У двох осіб - гостра реакція на стрес, медична допомога надається
Близько другої години ночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що удар припав на Холодногірський район.
Спочатку повідомляли про одного постраждалого.
О 02:26 Терехов повідомив, що у двох людей - гостра реакція на стрес. Їм надають медичну допомогу.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 21 травня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Внаслілок ворожої атаки постраждала сім'я з Бориспільського району на Київщині.
Крім того, в районі міста Суми було чути вибух. Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що російські окупанти атакували два підприємства на території міста. По одному з об'єктів зафіксовано п'ять влучень, по іншому - два.
20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Унаслідок удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули 6 військовослужбовців, понад 10 - дістали поранення. За фактом трагедії проводиться службове розслідування.
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