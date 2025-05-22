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"Швидкого рішення немає": Мерц дав тривожний прогноз щодо термінів припинення вогню

Олексій Тесля
22 травня 2025, 16:16
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У конфлікті між Росією та Україною не варто плекати ілюзій, вважає канцлер ФРН.
Мерц, миротворці
Фрідріх Мерц висловився щодо ймовірних термінів завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Мерца:

  • Швидке завершення війни малоймовірне
  • Ситуація залишається складною, врегулювання потребує часу

Переговори між Україною і Росією з питання припинення вогню можуть затягнутися на тижні або навіть місяці, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Швидке завершення війни малоймовірне, заявив він у Вільнюсі під час церемонії з нагоди розгортання 45-ї механізованої бригади Німеччини в Литві, повідомляє Politico.

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Канцлер ФРН зазначив, що в конфлікті між Росією та Україною не варто плекати ілюзій - ситуація залишається складною, і її врегулювання вимагає часу, і "швидкого рішення немає".

"Процес тільки почався і, ймовірно, триватиме не один тиждень, можливо, навіть місяці", - зазначив він.

Також канцлер ФРН підкреслив, що Німеччина виступає за дипломатичне рішення, але усвідомлює, що швидких результатів очікувати не варто. Він також акцентував увагу на важливості збереження єдності західних країн.

За словами Мерца, координація з європейськими партнерами та постійний діалог із законодавцями США залишаються ключовими пунктами німецької зовнішньополітичної стратегії:

"США також зацікавлені в тому, щоб ми продовжували діяти спільно", - додав він, вказавши на сильну підтримку союзницьких відносин у своїх бесідах з американськими конгресменами.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський розкрив деталі можливих переговорів із Росією. Україна обговорює з партнерами можливість прямих переговорів з Росією для миру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

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