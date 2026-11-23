Німецький лідер вважає, що гарантії для Києва після війни мають бути близькими до статті 5 Північноатлантичного договору.

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Канцлер Німеччини підтримав Макрона щодо повернення до питання членства України в НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Мерц назвав помилкою рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року

Канцлер підтримав ідею Макрона повернутися до питання членства України

Гарантії для України мають бути подібними до статті 5

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав помилкою рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, де союзники не підтримали пропозицію прийняти Україну до Альянсу. Заяву він зробив наприкінці пресконференції, повідомляє The Guardian.

На думку німецького лідера, тодішня відмова союзників мала далекосяжні наслідки для всього регіону.

"Якби Україна тоді стала членом НАТО, цієї війни, можливо, ймовірно, вдалося б запобігти", - сказав Мерц.

Підтримка ідеї Макрона

Мерц також став на бік президента Франції Емманюеля Макрона, який вважає, що настав слушний момент знову порушити питання членства Києва в Альянсі. Канцлер назвав таку пропозицію "логічною та послідовною" з огляду на можливі мирні переговори.

Окремо він окреслив, що саме Берлін готовий запропонувати Києву та яким бачить рівень захисту країни.

"Це відповідає гарантіям безпеки, яких потребує Україна, і ми хочемо надати Україні ці гарантії після завершення війни. Ці гарантії мають бути подібними до гарантій статті 5, тож гарантії безпеки досить близькі до вступу в НАТО, і я не можу уявити майбутнього для України без таких гарантій безпеки, яких вона нагально потребує", - наголосив Мерц.

Що сталося в Бухаресті

На саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році Німеччина та Франція заблокували план дій щодо членства для України та Грузії. Тодішні канцлерка Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі виступили проти, зважаючи на позицію Росії та побоюючись ескалації з боку Москви. Зрештою Альянс ухвалив компромісну декларацію про те, що обидві країни стануть членами НАТО, однак без визначених термінів.

Меркель не змінила своєї позиції й після повномасштабного вторгнення: у квітні 2022 року її речниця заявила, що ексканцлерка не відмовляється від своїх рішень щодо саміту в Бухаресті.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Чому НАТО потребує реформування та переосмислення

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що Україні потрібен вступ до НАТО та ЄС, адже це належність до клубу цивілізованих держав.

За його словами, ця приналежність є ознакою того, що країна входить до передової групи держав - економічно сильних, демократичних, правових і таких, що відповідають усім критеріям цивілізованого світу.

Однак він переконаний у тому, що військово-політичний блок НАТО має змінитися й стати іншим.

"Бо НАТО, яке вагається, чи збивати йому "шахед" над своєю територією чи ні, не працює. Росія це розуміє. Ось чому Путін і говорить про те, що готує напад на Альянс: він прагне остаточно зламати НАТО, щоб там почали обговорювати, а не діяти. Такі оборонні альянси не мають цінності", - наголосив експерт.

Вступ України до НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, 23 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу гальмують кілька союзників, а не лише Сполучені Штати. Водночас в НАТО немає жодної країни, яка підтримувала б вимоги країни-агресорки Росії повернути Альянс до кордонів 1997 року.

17 листопада Рютте відмовився прямо відповісти на запитання про можливий обмін виходу ЗСУ з Донбасу на членство України в НАТО. Перед засіданням "Рамштайн-37" у Брюсселі генсек заявив, що не коментуватиме усі новини з перемовин.

Американська сторона мала кілька сценаріїв завершення війни. На закритих переговорах Кушнер і Віткофф пропонували членство в НАТО в обмін на вихід з Донбасу або заморозку фронту з гарантіями безпеки. Офіційно у Вашингтоні такі пропозиції не підтверджували.

Президент Володимир Зеленський також висловився про перспективи вступу. Він назвав повноцінне членство в НАТО найнадійнішою гарантією безпеки для України та Європи. За словами Зеленського, окрема українська армія без НАТО обійдеться дорожче.

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