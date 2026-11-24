Наразі Росія втрачає більше військових, ніж встигає залучати на службу, зазначають експерти.

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ЗМІ оприлюднили колосальні втрати РФ у війні / Колаж: "Главред", фото: ГУР Міністерства оборони України, Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

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Кількість знищених росіян у війні в Україні перевищила 700 тисяч

Інформація оновлювалася із затримкою і не охоплювала 2025 та 2026 роки

Нові підрахунки свідчать про те, що кількість російських військових, знищених у війні проти України, перевищила 700 тисяч.

Незважаючи на масштабні втрати, російська влада за допомогою цензури, пропаганди та репресивних заходів продовжує приховувати від населення реальні масштаби подій і не відмовляється від подальшого ведення війни, пише The New York Times.

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Такі оцінки отримали російські незалежні видання Meduza та Mediazona, вивчивши базу даних Росстату, що витекла в мережу. У ній містилися відомості про 490 тисяч смертей військовослужбовців.

Однак інформація оновлювалася з багатомісячною затримкою і не охоплювала 2025 та 2026 роки. Щоб заповнити прогалини, журналісти застосували наукові методи статистичного прогнозування.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначив, що зараз Росія втрачає більше військових, ніж встигає залучати на службу, проте продовжує набирати нових бійців. За його оцінкою, нинішні темпи вербування поки що дозволяють компенсувати втрати та підтримувати бойові дії, але не забезпечують істотного просування на фронті.

Експерт попереджає, що з часом ефективність такого підходу знижуватиметься, а російська армія може зіткнутися з нестачею особового складу, насамперед піхоти для штурмових операцій.

"У кінцевому підсумку Кремль може залишитися без достатньої кількості штурмової піхоти", - вважає він.

Чому РФ стикається з труднощами при збільшенні чисельності армії

Як раніше повідомляв "Главред", за оцінкою керівника програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, російська влада вже створила необхідну законодавчу та нормативну базу для проведення мобілізації та залучення силових структур.

Однак практичні можливості для розширення армії залишаються колишніми. Йдеться насамперед про пропускну здатність полігонів та складської інфраструктури, необхідних для підготовки та забезпечення нових військовослужбовців. За словами експерта, ці ресурси розраховані на контингент чисельністю приблизно 300–350 тисяч осіб.

Нагадаємо, "Главред" писав, що російська влада підготувала чергові зміни до законодавства, які дозволять залучати до військової служби ще більше засуджених.

Раніше повідомлялося, що Росія перейшла до фактично примусового набору на війну проти України: чоловіків призовного віку затримують на вулицях, біля місць роботи або під приводом перевірки документів, оскільки добровільна вербовка припинилася.

Напередодні стало відомо, що російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень.

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