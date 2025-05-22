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У Києві прогриміли вибухи: уламки "Шахеда" впали на територію школи

Маріна Фурман
22 травня 2025, 08:56
649
Уламки дрона виявили біля навчального закладу в Дарницькому районі.
атака Шахедов
Київ опинився під атакою ворожих дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Основне:

  • Російські окупанти атакували Київ дронами
  • Уламки "Шахеда" впали на територію школи

Вранці, 22 травня, у Києві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударних дронів, які наближалися до столиці.

Пізніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що ворожі БпЛА залітають у столицю та закликав перебувати в безпечних місцях.

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"До Києва наближаються ворожі БпЛА. Можлива робота ППО", - написав він.

Згодом зʼявилася інформація, що у Києві під час повітряної тривоги сили ППО знищили російський безпілотник. Уламки впали на територію школи.

"Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання", – йдеться в повідомленні голови КМВА.

На разі, за даними Повітряних сил ЗСУ станом на 8:30 в Черкаській області фіксують ворожі БпЛА, які рухаються у напрямку Шполи, Чигирина та над Кременчуцьким водосховищем, а в Полтавській летять курсом на Кременчук та Глобине.

У Києві прогриміли вибухи: уламки 'Шахеда' впали на територію школи
Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 22 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. Постраждали дві людини.

Днем раніше ворог вкотре атакував дронами Київську область. Постраждала родина з Бориспільського району. Серед поранених - діти. Зокрема, у хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес. У 13-річного сина - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги.

Тієї ж ночі росіяни атакували місто Суми. Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що окупанти атакували два підприємства на території міста. По одному з об'єктів зафіксовано п'ять влучень, по іншому - два. Крім того, через дронову атаку в деяких районах міста зникло світло, були пошкоджені підприємства та сталися пожежі.

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Хто такий Тимур Ткаченко?

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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