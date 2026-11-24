Четверо словацьких євродепутатів опинилися серед восьми, хто виступив проти повернення депортованих Росією дітей.

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Петер Пеллегріні назвав ганебним голосування щодо дітей з України, яких викрала РФ / Колаж: Главред, фото: Омбудсман України, УНІАН

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Пеллегріні назвав ганебним голосування євродепутатів SMER

Четверо з восьми голосів "проти" дали словаки

Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував чотирьох євродепутатів від правлячої партії SMER прем'єра Роберта Фіцо, які проголосували проти резолюції Європарламенту про повернення українських дітей, викрадених країною-агресоркою Росією. Він назвав їхнє рішення ганебним і заявив, що сам підтримав би цей документ. Про це президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив словацькому виданню Aktuality.sk.

Йдеться про Любоша Благу, Катаріну Рот Неведялову, Юдіту Лашшакову та Еріка Калінака. Резолюцію 12 листопада підтримали 536 євродепутатів, вісім виступили проти, ще 37 - утрималися.

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За словами Пеллегріні, 99% євродепутатів стали на бік українських дітей, і лише восьмеро виступили проти, причому четверо з них - зі Словаччини. Президент назвав таке голосування неправильним, прикрим і ганебним.

Що Пеллегріні сказав про голосування партії Фіцо

Глава держави поставив під сумнів доцільність політизації питання про повернення дітей. Він наголосив, що йдеться про наслідки російської агресії проти України, а не про звичайну політичну суперечку.

Пеллегріні також прямо сказав, як вчинив би на місці євродепутатів.

"Якби я був там, я б точно проголосував за це", - заявив Пеллегріні.

За його словами, він не розуміє, чому депутати не підтримали повернення дітей до батьків і на батьківщину. Така позиція створює негативний образ Словаччини, а пояснити її політичною доцільністю неможливо, вважає президент.

Роберт Фіцо / Інфографіка: Главред

Як євродепутати SMER пояснили своє рішення

Як писало словацьке видання Noviny.sk, Любош Блага назвав резолюцію антиросійською пропагандою, а Ерік Калінак - заявив, що її пункти не мають сенсу і не відображають реальності. Від колег по партії відмежувалася лише євродепутатка SMER Моніка Беньова, яка проголосувала "за".

Свій вибір вона пояснила коротко і без оцінок однопартійців.

"Я голосувала так, як це морально відчувала я. Не коментуватиму голосування інших", - сказала Беньова.

Скільки українських дітей вивезла Росія

У резолюції Європарламенту йдеться про 20 651 підтверджений випадок депортації або примусового переміщення українських дітей станом на вересень 2026 року. Повернути додому вдалося лише 2 752 дітей - такими були дані на 28 жовтня, повідомив Euronews.

Ще близько 1,6 млн українських дітей, за оцінками євродепутатів, перебувають на окупованих територіях. У резолюції наголошено, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, а держави - члени ЄС закликали визнати це.

Європарламент вимагає негайно та безумовно повернути всіх дітей. Їхнє повернення, за текстом документа, не повинно залежати від територіальних чи будь-яких інших поступок.

Як світ реагував на викрадення українських дітей

Тема депортації дітей стала однією з ключових у міжнародному тиску на Росію.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через незаконне вивезення українських дітей з окупованих територій.

У травні 2025 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою повернути депортованих Росією дітей.

У вересні 2026 року президент США Дональд Трамп підписав закон (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), який прямо робить примусову депортацію українських дітей підставою для санкцій - блокування активів і візових заборон.

12 листопада 2026 року Європарламент закликав визнати дії Росії щодо дітей геноцидом.

Американські санкції можуть стосуватися не лише тих, хто безпосередньо вивозив дітей, а й посадовців, установ і посередників, які це організовували.

Яка позиція Пеллегріні щодо війни в Україні

Водночас сам Пеллегріні закликає Європу шукати шлях до завершення війни. 5 листопада після саміту президентів Вишеградської четвірки у Тренчині він заявив, що Європейський Союз має брати участь у переговорах про припинення бойових дій, повідомило чеське агентство ČTK.

Свою позицію він пояснив наслідками війни для економік країн ЄС.

"Ця війна починає виснажувати Європу морально й економічно. Мільярди, необхідні для допомоги Україні в обороні від агресора, зрештою не надходять до лікарень, шкіл та інфраструктури окремих держав-членів", - сказав Пеллегріні.

За словами президента Словаччини, неможливо щороку витрачати до 100 млрд євро на виснажливу війну і нічого не робити для припинення бойових дій.

Водночас у спільній декларації президенти країн V4 висловили підтримку Україні, закликали до справедливого і тривалого миру та підтримали подальше розширення ЄС.

Словаччина і війна в Україні - новини

Як повідомляв Главред, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не платитиме за війну в Україні. Таку різку заяву він зробив перед самітом НАТО. Це сталося наприкінці червня 2026 року.

Згодом словацький прем'єр продовжив критикувати Захід. Фіцо заявив про ризик війни між НАТО та Росією та розкритикував підтримку України. Відповідну заяву він зробив восени 2026 року.

Окремо Фіцо висловлювався про фінансування Києва з боку Євросоюзу. Він допустив блокування 90 мільярдів євро для України. При цьому Фіцо наголосив, що він "не самогубець".

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