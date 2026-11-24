Російські офіційні особи відкидають будь-які надійні гарантії для Києва.

https://glavred.net/war/rf-hochet-lishit-ukrainu-garantiy-bezopasnosti-raskryta-dvoynaya-igra-kremlya-10814864.html Посилання скопійоване

Кремль намагається зірвати гарантії безпеки для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Кушнер допустив гарантії для Києва, подібні до 5-ї статті

РФ проти іноземних військ і зброї в межах мирної угоди

Пропаганда РФ ставить під сумнів колективну оборону НАТО

Кремль намагається не допустити жодних дієвих механізмів захисту України після завершення війни. Паралельно Москва прагне посіяти недовіру між членами Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Приводом для нової хвилі російських заяв стали слова Джареда Кушнера. 22 листопада він заявив, що Вашингтон готовий розглянути для України гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті Статуту НАТО. За його словами, це потрібно, щоб мир був тривалим і ризик нової війни зменшився.

відео дня

Російські посадовці у відповідь знову категорично відкинули саму ідею надійного захисту для Києва. Москва не погоджується ні з механізмом за зразком 5-ї статті, ні з розміщенням іноземних військ, ні з постачанням озброєння в межах мирного врегулювання.

Ще 20 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав "неприйнятними" для Москви як вступ України до НАТО, так і її "квазічленство в Альянсі". В ISW вважають, що ці слова, ймовірно, стосувалися саме гарантій на кшталт 5-ї статті.

Одночасно російські медіа почали інформаційну кампанію проти самого принципу колективної оборони НАТО. 23 листопада видання Gazeta.RU опублікувало колонку свого військового оглядача, відставного полковника Михайла Ходарьонка, яку він написав у відповідь на заяву Кушнера.

Ходарьонок погоджується, що майбутня мирна угода має гарантувати безпеку всім сторонам. Водночас він наполягає, що йдеться "передусім - про Росію".

Оглядач засумнівався, що США та європейські партнери захищатимуть Україну за принципом 5-ї статті. Ба більше, він стверджує, що Вашингтон може не відповісти навіть на гіпотетичний напад на Естонію чи Фінляндію, які вже є членами Альянсу.

Аналітики вважають, що Москва діє одразу у двох напрямках.

"Кремль, ймовірно, атакує передумову отримання Україною значних гарантій безпеки, одночасно намагаючись порушити єдність НАТО", - йдеться у звіті.

5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чи захистить Україну гарантія безпеки за зразком статті 5

Американіст і колишній співробітник ООН Дмитро Довгополий говорив, що сама згадка статті 5 нічого не гарантує без готовності партнерів діяти.

"І нема консенсусу. Це абсолютно не зобов'язуюча така стаття. Вона звучить дуже добре, але вона не зобов'язує. Потрібна політична воля. Щоб ми не прописали, потрібна політична воля", - зазначив він.

Довгополий також згадав про обговорення так званої "статті 5 light", яка, за його оцінкою, ближча до консультацій, ніж до негайної військової допомоги.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. Так він відповів на запитання про новий дедлайн для завершення війни.

Російський диктатор Володимир Путін не збирається всерйоз домовлятися про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими. Такого висновку дійшли західні розвідки в останніх оцінках.

Водночас президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом'якшує свою позицію щодо війни проти України та хотів би її завершення.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред