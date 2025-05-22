В Кремлі вигадали причину не підписувати мирний договір з Україною

У Москві заявили, що нібито для підписання документа необхідна "нова влада" в Україні.

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У РФ зʼявилася причина не підписувати мир із Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези Мусіхіна:

РФ готова працювати з Києвом над мирним договором

Зеленський не може підписувати меморандум з РФ про мир

Днями раніше російський диктатор Володимир Путін заговорив про те, що Москва готова працювати з українською стороною "над меморандумом щодо можливої майбутньої мирної угоди із визначенням низки позицій". Але тепер у Кремлі придумали причину, щоб зірвати можливе підписання. Зокрема, директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін заявив, що підписання документа необхідна "нова влада" в Україні, цитує ТАСС.

За словами Мусіхіна, голова Верховної Ради може не підійти на роль підписанта, а президент України Володимир Зеленський нібито нелегітимний.

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"Важливим є те, чий підпис (на документах - Главред), тому що зараз нинішній їхній керівник уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою", - сказав він.

Він підкреслив, що потрібно бути точно впевненим, що з української сторони підписує домовленість про врегулювання "людина, яка має на те мандат народу, інакше будуть проблеми"

Мусіхін при цьому додав, що Володимир Зеленський не підходить на роль підписанта.

"Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз ідеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це в голови парламенту (у цьому випадку Руслана Стефанчука - Главред) якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині власної країни - велике питання", - заявив дипломат.

Крім того, Мусіхін додав, що потрібно буде задуматися і про підписанта документів щодо врегулювання загалом.

Розмова Трампа з Путіним - новини за темою

Як писав Главред, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Путін назвав свою телефонну розмову з Трампом "змістовною та корисною".

Пізніше Трамп повідомив, що Путін нібито представить "мирний меморандум" зі своїми умовами щодо припинення вогню та завершення війни. Він також закликав російського лідера надати "щось, з чим люди можуть погодитися", а не вимогу, яку одразу відхилять.

Тим часом у матеріалі Financial Times йшлося, що телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом стала перемогою для господаря Кремля Володимира Путіна. Водночас українці та європейські союзники відчули, що їх кинули.

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