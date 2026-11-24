Частина перехоплювачів уже зберігається в Європі й оплачена союзниками Києва, проте підпису глави Пентагону Піта Хегсета досі немає.

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Поставки ракет для системи Patriot в Україну опинилися під загрозою / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП

Коротко:

Хегсет не схвалив передачу Україні близько 60 ракет для Patriot

Частина перехоплювачів зберігається в Європі та оплачена союзниками

У Пентагоні застряг і дозвіл на виробництво в Україні

Міністр оборони США Піт Хегсет досі не надав остаточного дозволу на передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, хоча Вашингтон уже погодив цю поставку. Частина ракет зберігається на складах у Європі та оплачена західними союзниками Києва.

Про це з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомила Financial Times. Агентство Reuters зазначило, що не змогло відразу перевірити цю інформацію.

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Йдеться про ракети PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Близько 40 перехоплювачів PAC-3 мали надійти в Україну з вересня по грудень, однак жодна з цих поставок досі не схвалена. Ще близько 20 ракет PAC-2, старішої модифікації, також виділено для України і чекають на дозвіл.

За даними видання, у Пентагоні застряг і окремий запит України на дозвіл виробляти власні ракети-перехоплювачі для Patriot.

PURL / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Пентагоні?

Представник американського оборонного відомства заявив FT, що політика США щодо підтримки України не змінилася. Коментувати конкретні поставки він відмовився, але описав роботу відомства в цілому.

"Міністерство оборони вживає низку паралельних заходів для прискорення трансатлантичного промислового співробітництва в галузі системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", - заявив представник Пентагону.

У жовтні США схвалили продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 загальною вартістю близько 2,1 млрд доларів. Однак їхні поставки очікуються не раніше початку 2030-х років.

Чому Україні не вистачає ракет для Patriot?

Додаткові перехоплювачі потрібні Україні для захисту від дедалі масштабніших ракетних і дронових атак країни-агресора РФ. Президент Володимир Зеленський ще наприкінці жовтня скаржився на затримки, повідомляв Militarnyi.

"Зокрема, протягом майже місяця чекаємо на підпис пана Хегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS", - заявив Зеленський.

Глава Пентагону тоді пояснював затримку необхідністю зберегти запаси для американської армії, повідомляло "Дзеркало тижня".

"Хочемо переконатися, що їх вистачить для наших військових", - сказав Хегсет.

За словами Зеленського, у 2026 році Україна отримує в середньому близько 12 ракет для Patriot на місяць. Президент також вказував на дефіцит систем NASAMS, які оплатили європейці в рамках програми PURL.

Ракети для Patriot - новини

Як повідомляв "Главред", 22 листопада Зеленський закликав США дозволити передачу ракет для Patriot, які вже оплатили партнери. За його словами, йдеться про перехоплювачі, оплачені в рамках програми PURL. Лише за тиждень РФ випустила по Україні 165 ракет і близько 2700 дронів.

Раніше Україна запропонувала партнерам нестандартне рішення щодо перехоплювачів. Йдеться про обмін ракет для Patriot, які Київ уже замовив, на ракети з наявних запасів. Цю ініціативу Зеленський озвучив 17 листопада на зустрічі у форматі Рамштайн.

Затримки стосуються й власного виробництва. Журналіст Алекс Рауфоглу повідомляв, що запуск виробництва Patriot в Україні загальмувався в Пентагоні. За його даними, документи з цього питання ще в жовтні підписали Рубіо та Хегсет.

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