Коротко:
- Хегсет не схвалив передачу Україні близько 60 ракет для Patriot
- Частина перехоплювачів зберігається в Європі та оплачена союзниками
- У Пентагоні застряг і дозвіл на виробництво в Україні
Міністр оборони США Піт Хегсет досі не надав остаточного дозволу на передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, хоча Вашингтон уже погодив цю поставку. Частина ракет зберігається на складах у Європі та оплачена західними союзниками Києва.
Про це з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомила Financial Times. Агентство Reuters зазначило, що не змогло відразу перевірити цю інформацію.
Йдеться про ракети PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Близько 40 перехоплювачів PAC-3 мали надійти в Україну з вересня по грудень, однак жодна з цих поставок досі не схвалена. Ще близько 20 ракет PAC-2, старішої модифікації, також виділено для України і чекають на дозвіл.
За даними видання, у Пентагоні застряг і окремий запит України на дозвіл виробляти власні ракети-перехоплювачі для Patriot.
Що кажуть у Пентагоні?
Представник американського оборонного відомства заявив FT, що політика США щодо підтримки України не змінилася. Коментувати конкретні поставки він відмовився, але описав роботу відомства в цілому.
"Міністерство оборони вживає низку паралельних заходів для прискорення трансатлантичного промислового співробітництва в галузі системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", - заявив представник Пентагону.
У жовтні США схвалили продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 загальною вартістю близько 2,1 млрд доларів. Однак їхні поставки очікуються не раніше початку 2030-х років.
Чому Україні не вистачає ракет для Patriot?
Додаткові перехоплювачі потрібні Україні для захисту від дедалі масштабніших ракетних і дронових атак країни-агресора РФ. Президент Володимир Зеленський ще наприкінці жовтня скаржився на затримки, повідомляв Militarnyi.
"Зокрема, протягом майже місяця чекаємо на підпис пана Хегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS", - заявив Зеленський.
Глава Пентагону тоді пояснював затримку необхідністю зберегти запаси для американської армії, повідомляло "Дзеркало тижня".
"Хочемо переконатися, що їх вистачить для наших військових", - сказав Хегсет.
За словами Зеленського, у 2026 році Україна отримує в середньому близько 12 ракет для Patriot на місяць. Президент також вказував на дефіцит систем NASAMS, які оплатили європейці в рамках програми PURL.
Ракети для Patriot - новини
Як повідомляв "Главред", 22 листопада Зеленський закликав США дозволити передачу ракет для Patriot, які вже оплатили партнери. За його словами, йдеться про перехоплювачі, оплачені в рамках програми PURL. Лише за тиждень РФ випустила по Україні 165 ракет і близько 2700 дронів.
Раніше Україна запропонувала партнерам нестандартне рішення щодо перехоплювачів. Йдеться про обмін ракет для Patriot, які Київ уже замовив, на ракети з наявних запасів. Цю ініціативу Зеленський озвучив 17 листопада на зустрічі у форматі Рамштайн.
Затримки стосуються й власного виробництва. Журналіст Алекс Рауфоглу повідомляв, що запуск виробництва Patriot в Україні загальмувався в Пентагоні. За його даними, документи з цього питання ще в жовтні підписали Рубіо та Хегсет.
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