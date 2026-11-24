Глава МЗС ФРН переконаний, що мир і стабільність у Європі тепер можливі лише всупереч Росії, а не разом із нею.

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У Німеччині відреагували на бажання Путіна повернутися до кордонів 1997 року / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, російські ЗМІ

Головне із заяви:

Вадефуль назвав вимогу Путіна щодо 1997 року несерйозною

Мир у Європі можливий лише всупереч Росії

НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території

Якщо Росія дійсно хоче повернутися до ситуації 1997 року, їй довелося б віддати Україні окупований Крим і захоплені території на сході. Так міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відповів на одну з вимог Кремля до НАТО, зазначивши, що керівництво країни-агресора до цього явно не готове.

Про це він заявив під час пленарного засідання Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє Укрінформ.

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Глава німецької дипломатії закликав не сприймати слова Путіна про 1997 рік серйозно.

"Звісно, це було несерйозно, коли Путін говорив про повернення до ситуації 1997 року, адже це означало б для нього необхідність повернути всі нині захоплені території України на сході та Крим. То чи справді в Росії є готовність це зробити? Я так не думаю. Тому давайте будемо серйозними", - сказав Вадефуль.

На чому тримається безпека Європи

За словами міністра, у Європи вже є сформована архітектура безпеки. Її основи закладені в Гельсінському заключному акті 1975 року, Паризькій хартії та Будапештському меморандумі, і Росія має дотримуватися цих правових рамок, які сама підписала.

Вадефуль також пояснив, що через нинішню політику Москви європейські держави будуть змушені забезпечувати власну безпеку в умовах протистояння з Росією.

"На жаль, ми мусимо визнати, що мир і стабільність у Європі ми зможемо забезпечити лише всупереч Росії, а не разом із нею. Це наш тверезий аналіз", - наголосив міністр.

Саме тому, за його словами, держави НАТО повинні зміцнювати Альянс і власний оборонний потенціал.

Що Вадефуль сказав про провокації Росії в Польщі

Окремо глава МЗС Німеччини прокоментував російські провокації в Польщі та запевнив, що союзники готові захищати свою територію.

"Ми завжди захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Це абсолютно зрозуміло. Тому, пане Путін, не помиляйтеся. Ми - оборонний Альянс, але ми готові захищати себе, наші країни та наш Альянс", - заявив Вадефуль.

Чого вимагає Кремль

Як повідомляв УНІАН, Росія вимагає, щоб НАТО скоротило військову присутність до рівня 1997 року, тобто до початку розширення Альянсу на схід. Це означало б, що країни, які приєдналися до блоку пізніше, зокрема Польща, Угорщина, Чехія та країни Балтії, більше не могли б розміщувати на своїй території війська та озброєння Альянсу.

Крім того, Москва наполягає на відмові України від членства в НАТО, обмеженні чисельності ЗСУ та озброєння, припиненні західних поставок зброї та забороні на розміщення іноземних військ в Україні.

Чому Путін вимагає повернути НАТО до кордонів 1997 року?

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як писав "Главред", вважає, що ультиматуми Кремля - це не просто торг. На його думку, Москва хоче повернути військову інфраструктуру НАТО до кордонів 1997 року та переформатувати всю систему європейської безпеки, а одних лише поступок з боку Києва Росії замало.

Інакше на вимоги Кремля дивиться політичний консультант Гліб Остапенко. У коментарі "Апострофу" він звернув увагу на те, що Росія роками не може захопити навіть Донецьку область.

"Вибачте, які держави НАТО у 97-му році? Ти Донецьку область захопити не можеш п’ятий рік поспіль", - зазначив експерт.

На думку Остапенка, у позиції Путіна немає нічого нового, а сам ультиматум - спроба підняти ставки.

"Це просто свідчить про те, що у Путіна в голові не те, щоб нічого не змінилося, але він і далі намагається блефувати", - пояснив він.

Ультиматуми Путіна - новини

Як повідомляв Главред, Кремль висуває все нові вимоги на тлі переговорів про війну в Україні. За даними The Washington Post, у Путіна розігрався апетит на переговорах, і він висунув нові ультиматуми. Ці вимоги стосуються не лише України, а й західних країн.

Частину вимог Москва адресує Лондону та Вашингтону. ЗМІ дізналися, що Росія висунула ультиматум Британії та розраховує на поділ Європи. Вашингтону Кремль пропонує розділити Європу на сфери впливу.

У Німеччині тим часом визнають помилки минулого щодо України. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав головною помилкою НАТО відмову прийняти Україну до Альянсу у 2008 році. За його словами, цієї війни могло б і не бути.

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