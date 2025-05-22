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Трамп різко змінив думку щодо Путіна в питанні війни проти України - ЗМІ

Юрій Берендій
22 травня 2025, 17:59
2516
Трамп вперше визнав неготовність російського диктатора Путіна до припинення війни РФ проти України в рамках переговорів з лідерами ЄС, зазначають ЗМІ.
Трамп різко змінив думку щодо Путіна в питанні війни проти України - ЗМІ
Трамп вперше приватно визнав небажання Путіна припиняти війну проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі WSJ:

  • Трамп вперше заявив, що Путін не збирається припиняти війну
  • Наступні переговори між Україною та РФ ймовірно відбудуться у Ватикані
  • Трамп виступив проти "безумовного" припинення вогню

Під час телефонної розмови в понеділок президент США Дональд Трамп повідомив лідерам країн Європи, що президент РФ Володимир Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що наразі перебуває у виграшній позиції. Про це повідомляє WSJ із посиланням на трьох поінформованих про розмову осіб, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що європейські лідери й раніше мали чітке уявлення про позицію Путіна, однак уперше почули це з вуст самого Трампа.

відео дня

При цьому така заява суперечить його публічним заявам, у яких він неодноразово говорив про нібито щире прагнення Путіна до миру.

Адміністрація Трампа відмовилась надати коментарі WSJ, пославшись натомість на пост у соцмережі, який Трамп опублікував після розмови з Путіним.

"Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз", – писав Трамп.

Під час телефонної розмови з лідерами Європи Дональд Трамп заявив, що планує відправити державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Кіта Келлога на переговори, які, за прогнозами, пройдуть у Ватикані.

Під час дзвінка деякі європейські учасники наголошували, що переговори мають завершитися безумовним припиненням вогню. Проте Трамп виступив проти вживання терміну "безумовний", стверджуючи, що ніколи його не використовував — хоча ще 8 травня на платформі Truth Social він закликав до "30-денного безумовного припинення вогню". У підсумку європейські представники погодилися відмовитися від цієї вимоги, зазначає видання з посиланням на свої джерела.

Попри це, загальний тон розмови був позитивним. У деяких учасників навіть склалося враження, що Трамп готовий підтримати нові санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться припинити вогонь. Але, як повідомляється, ці очікування були розвіяні вже наступного дня.

Трамп різко змінив думку щодо Путіна в питанні війни проти України - ЗМІ
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський політтехнолог і галерист Марат Гельман розповів чому президент США Дональд Трамп більше схиляється до досягнення певних домовленостей із Росією.

Вашингтон очікує, що Москва озвучить свої вимоги щодо припинення вогню, аби краще зрозуміти реальні наміри російського президента Володимира Путіна. У перспективі США можуть вдатися до посилення санкцій проти Росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Тим часом, як пише Bloomberg, у телефонній розмові з європейськими лідерами Трамп дав зрозуміти, що вважає перемогу Росії у війні ймовірною. Джерела повідомляють, що він навіть озвучив кілька наративів, які просуває Кремль.

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