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- Арктичне повітря рушить коридором холоду у Східну Європу
- В Україні з середини тижня очікуються морозні дні
- Снігопади першими зачеплять схід України
Арктичне повітря цього тижня принесе різке похолодання в Україну, Польщу, Німеччину та країни Балтії: з середини тижня очікуються морозні дні, коли температура не підніметься вище 0°C навіть удень. На вихідних стовпчики термометрів можуть опуститися на 5-15°C нижче кліматичної норми, а снігопади першими зачеплять південь Польщі, Білорусь і схід України. Про це пише метеоролог британської компанії MetDesk Брендан Вуд, передає The Guardian.
За його даними, над Скандинавією формується область високого тиску, а циклон, що зміщується на південний схід у західні райони Росії, відкриє коридор холодного повітря з півночі.
Синоптик окремо назвав Україну серед країн, куди прийде найсильніший холод.
"Температура в країнах Балтії та таких країнах, як Німеччина, Польща й Україна, з понеділка, ймовірно, опуститься значно нижче нуля, а з середини тижня очікуються морозні дні, коли температура весь день лишається нижче 0°C", - пише Вуд.
Згідно прогнозом, на височинах до вихідних мороз може сягнути двозначних значень.
Де в Європі випаде найбільше снігу
Область низького тиску над Східною Європою та заходом РФ принесе рясні снігопади. Першими під удар потраплять південь Польщі, Білорусь, схід України та південно-східні райони Балтії, а на півдні Польщі може випасти до 10 см снігу.
Пізніше на тижні невеликий циклон рушить у Західну та Центральну Європу: на півдні Німеччини, в Австрії й Чехії сніговий покрив може сягнути 10-20 см. Сильні снігопади очікуються й в Альпах, що стане бонусом для гірськолижних курортів напередодні сезону.
На вихідних і на початку грудня антициклон над Північною Європою утримає температуру нижче норми в Центральній та Східній Європі, а холод може поширитися й на Балкани. Вуд не виключає, що раптове стратосферне потепління на початку листопада почне впливати на нижні шари атмосфери, однак упевненість у цьому поки невисока.
Чому в Європі холодно на тлі рекордного Ель-Ніньо
Похолодання в Європі контрастує з глобальною картиною, яку формує одне з найпотужніших явищ Ель-Ніньо в історії спостережень. У п'ятницю, 20 листопада, середня температура на планеті була на 2,12°C вище доіндустріального рівня, що стало найбільшою аномалією за всю історію спостережень.
Жовтень 2026 року став найтеплішим в історії: середня глобальна температура становила 15,35°C, що на 0,9°C вище норми 1991-2020 років і на 1,75°C вище доіндустріального рівня. Це третій місяць поспіль, коли перевищення становило понад 1,5°C.
Наскільки сильними будуть морози в Україні
Українські синоптики також чекають на прихід зими вже до кінця листопада. Провідна фахівчиня Укргідрометцентру Оксана Скляр прогнозує, що до 1 грудня вночі буде до -9°C, а на південному сході та в Карпатах місцями - до -15°C.
За її даними, сніговий покрив до 10 см може лягти в низці областей уже 24 листопада. Найсильніших морозів синоптикиня очікує у високогір'ї Карпат.
Погода в Україні - новини
Як повідомляв Главред, на Україну насувається перша справжня зимова негода. У ніч на 24 листопада синоптики попередили про значний мокрий сніг і ожеледицю в Сумській, Полтавській і Харківській областях. Без попередження залишилися лише Київщина, Житомирщина й Чернігівщина.
Уже 24 листопада південний циклон відійде на північний схід, і погода в Україні стабілізується. Водночас синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг удень на заході та півночі країни. На решті території істотних опадів не очікується.
Протягом тижня температура в Україні поступово знижуватиметься. Синоптик Ігор Кібальчич пояснив, коли прийде метеорологічна зима з середньодобовою температурою нижче нуля. Очікуються сніг і поривчастий північний вітер до 15-17 м/с.
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