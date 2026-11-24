На вихідних температура може опуститися на 5-15 градусів нижче норми, а сніг спершу випаде на сході країни.

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Україну накриє арктичний холод: синоптики попередили про морози та перші сильні снігопади / Фото: pexels.com

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Арктичне повітря рушить коридором холоду у Східну Європу

В Україні з середини тижня очікуються морозні дні

Снігопади першими зачеплять схід України

Арктичне повітря цього тижня принесе різке похолодання в Україну, Польщу, Німеччину та країни Балтії: з середини тижня очікуються морозні дні, коли температура не підніметься вище 0°C навіть удень. На вихідних стовпчики термометрів можуть опуститися на 5-15°C нижче кліматичної норми, а снігопади першими зачеплять південь Польщі, Білорусь і схід України. Про це пише метеоролог британської компанії MetDesk Брендан Вуд, передає The Guardian.

За його даними, над Скандинавією формується область високого тиску, а циклон, що зміщується на південний схід у західні райони Росії, відкриє коридор холодного повітря з півночі.

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Синоптик окремо назвав Україну серед країн, куди прийде найсильніший холод.

"Температура в країнах Балтії та таких країнах, як Німеччина, Польща й Україна, з понеділка, ймовірно, опуститься значно нижче нуля, а з середини тижня очікуються морозні дні, коли температура весь день лишається нижче 0°C", - пише Вуд.

Згідно прогнозом, на височинах до вихідних мороз може сягнути двозначних значень.

Де в Європі випаде найбільше снігу

Область низького тиску над Східною Європою та заходом РФ принесе рясні снігопади. Першими під удар потраплять південь Польщі, Білорусь, схід України та південно-східні райони Балтії, а на півдні Польщі може випасти до 10 см снігу.

Пізніше на тижні невеликий циклон рушить у Західну та Центральну Європу: на півдні Німеччини, в Австрії й Чехії сніговий покрив може сягнути 10-20 см. Сильні снігопади очікуються й в Альпах, що стане бонусом для гірськолижних курортів напередодні сезону.

На вихідних і на початку грудня антициклон над Північною Європою утримає температуру нижче норми в Центральній та Східній Європі, а холод може поширитися й на Балкани. Вуд не виключає, що раптове стратосферне потепління на початку листопада почне впливати на нижні шари атмосфери, однак упевненість у цьому поки невисока.

Чому в Європі холодно на тлі рекордного Ель-Ніньо

Похолодання в Європі контрастує з глобальною картиною, яку формує одне з найпотужніших явищ Ель-Ніньо в історії спостережень. У п'ятницю, 20 листопада, середня температура на планеті була на 2,12°C вище доіндустріального рівня, що стало найбільшою аномалією за всю історію спостережень.

Жовтень 2026 року став найтеплішим в історії: середня глобальна температура становила 15,35°C, що на 0,9°C вище норми 1991-2020 років і на 1,75°C вище доіндустріального рівня. Це третій місяць поспіль, коли перевищення становило понад 1,5°C.

Наскільки сильними будуть морози в Україні

Українські синоптики також чекають на прихід зими вже до кінця листопада. Провідна фахівчиня Укргідрометцентру Оксана Скляр прогнозує, що до 1 грудня вночі буде до -9°C, а на південному сході та в Карпатах місцями - до -15°C.

За її даними, сніговий покрив до 10 см може лягти в низці областей уже 24 листопада. Найсильніших морозів синоптикиня очікує у високогір'ї Карпат.

Погода в Україні - новини

Як повідомляв Главред, на Україну насувається перша справжня зимова негода. У ніч на 24 листопада синоптики попередили про значний мокрий сніг і ожеледицю в Сумській, Полтавській і Харківській областях. Без попередження залишилися лише Київщина, Житомирщина й Чернігівщина.

Уже 24 листопада південний циклон відійде на північний схід, і погода в Україні стабілізується. Водночас синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг удень на заході та півночі країни. На решті території істотних опадів не очікується.

Протягом тижня температура в Україні поступово знижуватиметься. Синоптик Ігор Кібальчич пояснив, коли прийде метеорологічна зима з середньодобовою температурою нижче нуля. Очікуються сніг і поривчастий північний вітер до 15-17 м/с.

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