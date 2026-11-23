У Лівії дії України розцінили як "пряме порушення національного суверенітету та безпеки".

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У Лівії панує паніка через удари по кораблях РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Лівії засудили військові операції України проти російських кораблів

Тріполі вимагає внести Зеленського до "списку терористів"

Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії засудило військові операції України проти російських кораблів поблизу Бенгазі.

"Міністерство категорично засуджує проведення будь-яких іноземних військових операцій на території або в територіальних водах Лівії", - йдеться в заяві відомства.

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У МЗС наголосили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права поширювати свої військові операції на територію Лівії або використовувати її як арену для "зведення рахунків".

Відомство також попередило, що розміщення іноземних сил поза офіційними рамками лівійської держави та використання цивільних портів і об’єктів у військових цілях становлять пряму загрозу національній безпеці Лівії. Як зазначає лівійське МЗС, через таку практику країна ризикує стати ареною протистояння між іноземними сторонами конфлікту.

У президентській раді Лівії погрожують Зеленському

Заступник голови президентської ради Лівії Муса аль-Коні заявив, що українські атаки на російські кораблі в порту Бенгазі нібито є "оголошенням війни" його країні, пише Anadolu.

"Дії України щодо знищення російських кораблів у наших портах рівнозначні оголошенню війни Лівії", - сказав він.

Муса аль-Коні також закликав Раду Безпеки ООН провести екстрене засідання з цього питання. Більше того, він вимагав внести президента України Володимира Зеленського до "списку терористів".

Заступник голови Президентської ради Лівії додав, що атаки завдали матеріальної шкоди та призвели до поранень мирних жителів. Він розцінив дії України як "пряме порушення національного суверенітету та безпеки" Лівії.

Що передувало

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили атакували морськими дронами російські судна в порту Бенгазі, зокрема корвет "Меркурій", який затонув, та суховантаж MV Angara.

Яке море може стати новим осередком атак на російські судна

Росія дедалі активніше використовує Балтійське море для транспортування вантажів суднами так званого тіньового флоту, через що значення цього маршруту для російських перевезень продовжує зростати.

На таку тенденцію раніше вказував військовий моряк у відставці, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у коментарі "Главреду".

За його оцінкою, якщо не буде вжито ефективних заходів протидії, інциденти з російськими суднами можуть почастішати й поширитися на нові ділянки Балтійського моря. Зокрема, експерт не виключає збільшення кількості атак і диверсій у регіоні.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Зеленський повідомив про потоплення контейнеровоза Yanina в Чорному морі. За його словами, контейнеровоз Yanina, що перебуває під санкціями, був потоплений в акваторії Чорного моря.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення чотирьох кораблів РФ під час операції в тилу противника. Йдеться про фрегати проекту 11356, малий ракетний корабель проекту 21631 та сторожовий корабель проекту 22160.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про удари по портовій інфраструктурі та кораблях у регіоні Каспію та Чорного моря. У Новоросійську уражено фрегат "Адмірал Ессен".

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