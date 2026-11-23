Цілі Кремля у війні виходять за межі Донбасу: Росія прагне поділу Європи. Депутат пояснив, чому Москва не готова до миру без врахування власних умов.

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Цілі Кремля у війні - в Раді розкрили, чого насправді хоче РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези:

Кремль прагне поділу Європи, а не лише захоплення Донбасу

Москва погодиться на мир лише на власних умовах

Переговори не наближають завершення війни, оскільки стратегічні цілі Росії виходять далеко за межі захоплення українських територій. Кремль прагне змінити баланс сил у Європі та підпорядкувати Україну, тому не зацікавлений у припиненні бойових дій без досягнення власних цілей. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда в етері "Київ24".

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За оцінкою депутата, нинішня дипломатична активність не свідчить про готовність Москви до реальних поступок. Він наголошує, що без зовнішнього тиску змусити російське керівництво припинити війну не вдасться.

"Ми тупцюємося на місці. Жодного просування немає. Не тому, що Україна цього не хоче, а тому, що заяви, які ми чули протягом останніх кількох тижнів і з боку Москви, і з боку Вашингтона, свідчать: Москва взагалі не хоче просування. І причина тут одна", - заявив Дунда.

Яка справжня мета Кремля у війні

Російські амбіції, за словами парламентаря, не обмежуються встановленням контролю над окремими містами Донбасу. Йдеться про масштабніші геополітичні претензії, які безпосередньо загрожують безпеці Європи.

"Вони вважають, що мета цієї війни, те, чого вони хочуть досягти, - це не просто захоплення Слов'янська та Краматорська, а поділ Європи. І доти, доки вони або не загинуть, або не досягнуть своєї мети, вони наполягатимуть на продовженні цієї війни", - наголосив народний депутат.

Дунда також пояснив, чому президент України, попри відсутність помітного прогресу, може погоджуватися на особисту зустріч із Володимиром Путіним. На його думку, не варто відкидати навіть найменшу можливість домовитися.

"Завжди є невеликі шанси. І в цьому випадку президент вважає, що потрібно спробувати скористатися цією можливістю, навіть якщо шанси мізерні. Це нічим не завадить. Принаймні він не втратить шансу спробувати досягти домовленостей - вдасться це чи ні", - зазначив Дунда.

На яких умовах Росія готова зупинити війну

Водночас депутат розмежовує бажання Москви припинити бойові дії та готовність погодитися на прийнятні для України умови. Він вважає, що російське керівництво допускає припинення війни лише за сценарієм, який передбачає масштабні поступки з боку України та Європи.

"Росія хоче зупинити війну на своїх умовах. Ці умови досить прості: поділ Європи. І в цьому випадку Україна фактично стає частиною Російської імперії. Ось і все. Тобто вони хочуть зупинити війну, але на своїх умовах", - заявив Дунда.

Чи реально завершити війну до 1 січня

Завершення війни до 1 січня 2027 року буде дивом, хоча Україна працюватиме над досягненням цієї мети. Так керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував інформацію західних ЗМІ про новий дедлайн, якого адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти у переговорах щодо припинення війни.

Журналістка попросила Буданова оцінити повідомлення західної преси про наміри Вашингтона домогтися завершення війни до початку 2027 року. Глава ОП зазначив, що бажання припинити бойові дії є очевидним, однак конкретні терміни залежать від обставин.

"Так а хто ж не хоче? Скажіть, чи є в світі людина, яка не хоче? Я таких не знаю. Чи реалістично це? Ну, залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося, хоча це буде просто диво", - сказав Буданов.

Кирирло Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний представник президента США Джаред Кушнер повідомив, що протягом найближчих тижнів американські перемовники планують у межах закритих і багатосторонніх дискусій спільно з Україною, європейськими партнерами та Росією домогтися узгодження нової архітектури європейської безпеки. За його словами, триває розробка комплексного механізму з чіткими зобов’язаннями, взаємними обов’язками, постійними каналами кризової комунікації та надійним контролем за виконанням. Водночас Кушнер підкреслив, що наразі "нічого не вважається узгодженим, доки це не буде офіційно зафіксовано", проте сама готовність сторін обговорювати ці питання відкриває реальну можливість зупинити війну.

Окремо спецпосланець США відзначив значний прогрес у переговорах щодо надання Україні гарантій безпеки за зразком 5-ї статті Північноатлантичного договору, які неможливо розглядати у відриві від загальноєвропейської безпеки. Він наголосив, що такі гарантії мають спиратися на дієві інструменти стримування, військове розмежування та чіткі наслідки за порушення домовленостей. Кушнер уточнив, що остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп із дотриманням конституційних процедур і за участі Конгресу - і лише за умови, що це відповідатиме національним інтересам Америки та зробить повторну агресію вкрай малоймовірною.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва поки що не погоджувала участь представників Європи у наступному раунді переговорів щодо України. Він визнав, що дата нової зустрічі наразі не визначена, а питання розширення складу учасників кимось обговорюється без згоди Кремля, тож наразі йдеться виключно про тристоронні консультації за участю Росії, України та США.

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