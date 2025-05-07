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Масовані удари по Росії та погрози Орєшніком: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
7 травня 2025, 22:00
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Новини України 7 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Масовані удари по Росії та погрози Орєшніком: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 7 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, Генштаб ЗСУ

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

У Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі

У ніч на 7 травня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики та атаки ворожих дронів.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, падіння уламків призвело до загоряння в Солом'янському районі.

відео дня

"Пожежа в нежитловій будівлі, інформація про постраждалих встановлюється", - йдеться в повідомленні о 01:14.

У Трампа розкрили план заморозки війни та розведення військ в Україні

США запропонували ідею створення демілітаризованої зони, яку контролювали б як Україна, так і Росія.

Таку заяву зробив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

Він говорить про те, що Київ готовий обговорювати заморожування конфлікту на основі поточної лінії фронту. У рамках цієї ініціативи розглядається можливість створення 30-кілометрової демілітаризованої смуги вздовж лінії бойового зіткнення.

Виробляють Гради, Урагани та Смерчі: дрони атакували важливі підприємства ВПК у РФ

У ніч на 7 травня в Росії були атаковані важливі підприємства ВПК. Деталі розкрив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, у Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

РФ вдарила ракетами та дронами по Україні, є загиблі – Зеленський

За ніч країна-агресор Росія випустила по Україні 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "Шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, двічі під ударами був Київ.

БпЛА вдарили по аеродромах базування винищувачів і ядерних ракетоносців РФ

У ніч на 7 травня було атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

Американська сторона запропонувала Україні та країні-агресорці Росії перемир'я і наразі лише Київ погодився на всеосяжне припинення вогню. Про це в етері Fox News повідомив спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

Перемир’я може не бути: Путін хоче знайти цілі у Києві для удару "Орешніком" - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару "Орешніком" у відповідь на атаки ЗСУ в "День перемоги". Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.

Пропагандисти стверджують, що за даними їхніх джерел, ЗСУ в Москві начебто готують "провокації, серйозніші від ударів дронами". Зазначається, що відповідь на них буде серйозною і, ймовірно, безпосередньо торкнеться Києва.

"Як стало відомо Mash, Володимир Путін дав вказівку МО РФ визначити цілі у Києві для удару "Орешніком". Схоже, перемир’я не буде", — йдеться у повідомленні.

Мокрий сніг та заморозки: названо точну дату, коли зміниться погода в Україні

Погода в Україні у четвер, 8 травня, порадує тимчасовим припиненням дощів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 8 травня у більшості областей буде короткочасне припинення опадів і навіть сонячно.

Долар і євро знову летять у прірву: нові курси валют на 7 травня

Національна валюта України демонструє певне зміцнення: в обмінниках зменшуються курси як долара, так і євро.

Згідно з інформацією на основі моніторингу валютного ринку, станом на ранок 7 травня 2025 року середній курс продажу долара в обмінних пунктах підвищився на 3 копійки й становить 41,38 гривні. Водночас курс євро знизився на 12 копійок, зупинившись на позначці 47,33 гривні.

В Єврокомісії хочуть прискорити процес вступу України до ЄС - деталі

У Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити усі переговорні кластери ще у 2025 році. Про це під час виступу у Європарламенті заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Погрожують вундервафлею": Єрмак відповів на істерику РФ після атаки дронів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нові удари РФ по Україні на тлі фальшивих закликів Москви до "перемир'я".

Він нагадав про те, що країна-агресор РФ атакує міста України дронами, а також погрожує застосувати потужнішу зброю (ймовірно, ідеться про погрози застосування ракети Орешник, - ред.).

Хто може стати наступником Путіна: названо потенційних кандидатів

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду припустив, кого російський диктатор Володимир Путін міг би обрати своїм наступником.

Прибуття лідерів під питанням: у аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли

Система російської цивільної авіації напередодні святкових заходів у Москві зіткнулася з проблемами та перебоями. Як пише The Moscow Times, через атаку БпЛА і введені обмеження безліч рейсів або скасували, або перенесли.

Що цікаво, масові збої випали на підготовку до прибуття до Москви іноземних делегацій, зокрема голови КНР Сі Цзіньпіна.

В РФ заявили про новий удар Орєшніком, шукають цілі в Києві - що задумав Кремль

Російські медіа активно поширюють повідомлення про нову потенційну загрозу удару ракетою Орєшнік по Україні. За даними пропагандистських джерел, окупанти розглядають варіанти удару по Києву та нібито вже визначають цілі для бойового застосування стратегічного озброєння.

Главред з’ясував, для чого в РФ знову заговорили про Орєшнік та чи дійсно Путін готує удар стратегічним озброєнням по Києву.

РФ хоче створити ще один плацдарм на фронті: які міста під загрозою

Наразі в Україні є дві ділянки фронту, де ситуація розвивається в найбільш кризовому форматі для Сил оборони. Про це заявив військовий експерт, ексспікер Генштабу ВСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

За його словами, перша ділянка - це стик між двома українськими угрупуваннями. Одне з них боронить Покровсько-Мирноградську агломерацію, а інше - воює в районі Торецька.

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

Китайська гірничодобувна корпорація "Лунсин" тимчасово згортає свою діяльність на території Російської Федерації. Причиною такого кроку стали санкційні обмеження, а також зростаючий тиск з боку банківських установ, пише ДіалогUA.

Гривня різко обвалилась щодо євро: курс валют на четвер, 8 травня

Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 8 травня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

"Росіяни просять забагато": у Трампа розкрили деталі переговорів щодо війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною та Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з’ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

"Ми хочемо, щоб Україна та Росія погодились на спільні принципи для того, щоб вони розпочали діалог між собою. Це важливо. Росія має багато вимог для того, щоб розпочати переговори. Ми вважаємо, що вони хочуть забагато", — повідомив Джей Ді Венс.

Виникла сильна пожежа: дрони СБУ вразили заводи "Базальт" і "Сплав" у РФ

У ніч на 7 травня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали ураження двом заводам ВПК в російському тилу. Такою інформацією поділився Укрінформ з посиланням на джерело у СБУ.

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

Погода в Україні 8 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, деяких центральних, східних та північних областях.

Чи скасує Путін парад у Москві через удари дронів - в РНБО дали відповідь

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в ніч на 7 травня країну атакувала рекордна кількість безпілотників, було нібито збито 524 дрони. Масовані удари тривають уже другу добу поспіль. Попри це, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін не планує скасовувати парад у Москві. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Кремль не блефує": що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

Витік інформації про нібито наказ Путіна обрати цілі в Києві для ударів Орєшніком є цілеспрямованим і санкціонованим кроком. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду повідомив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Георгій Тука.

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