Виникла сильна пожежа: дрони СБУ вразили заводи "Базальт" і "Сплав" у РФ

Куди налетіли дрони:
- У Красноармійську горіло оборонне підприємство "Базальт"
- У Тулі сталася пожежа на заводі "Сплав", виробнику РСЗВ
У ніч на 7 травня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали ураження двом заводам ВПК в російському тилу. Такою інформацією поділився Укрінформ з посиланням на джерело у СБУ.
"Бавовна "завітала" на "Базальт" — головне оборонне підприємство РФ із виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод "Сплав" — єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення", - повідомив співрозмовник.відео дня
Також варто зазначити, що через загрозу удару дронів росіянам довелося ввести на території Московської області "план Ковьор", який передбачав закриття аеропортів. Як результат - виник транспортний колапс, адже авіакомпанії скасували сотні рейсів.
Атака на РФ 7 травня - що відомо
Главред писав про те, що дрони завдали ударів по ключових військових об'єктах в РФ, включаючи аеродроми, де базуються винищувачі та літаки-носії ядерних ракет. Зокрема, атаковано було два російські військові аеродроми - Шайківка та Кубинка.
Крім того, під ударом опинилися значущі військові заводи та аеродром у Підмосков'ї. Ударні дрони також атакували Москву, столицю Росії, а також міста Саранськ і Тулу.
В результаті у аеропортах РФ почався хаос. Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах Росії та за кордоном, чекаючи на рейси.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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