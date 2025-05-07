Виникла сильна пожежа: дрони СБУ вразили заводи "Базальт" і "Сплав" у РФ

Через загрозу дронів у Московській області вводили "план Ковьор" та закривали аеропорти.

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Безпілотники уразили два заводи ВПК в РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Куди налетіли дрони:

У Красноармійську горіло оборонне підприємство "Базальт"

У Тулі сталася пожежа на заводі "Сплав", виробнику РСЗВ

У ніч на 7 травня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали ураження двом заводам ВПК в російському тилу. Такою інформацією поділився Укрінформ з посиланням на джерело у СБУ.

"Бавовна "завітала" на "Базальт" — головне оборонне підприємство РФ із виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод "Сплав" — єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення", - повідомив співрозмовник. відео дня

Також варто зазначити, що через загрозу удару дронів росіянам довелося ввести на території Московської області "план Ковьор", який передбачав закриття аеропортів. Як результат - виник транспортний колапс, адже авіакомпанії скасували сотні рейсів.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Атака на РФ 7 травня - що відомо

Главред писав про те, що дрони завдали ударів по ключових військових об'єктах в РФ, включаючи аеродроми, де базуються винищувачі та літаки-носії ядерних ракет. Зокрема, атаковано було два російські військові аеродроми - Шайківка та Кубинка.

Крім того, під ударом опинилися значущі військові заводи та аеродром у Підмосков'ї. Ударні дрони також атакували Москву, столицю Росії, а також міста Саранськ і Тулу.

В результаті у аеропортах РФ почався хаос. Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах Росії та за кордоном, чекаючи на рейси.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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