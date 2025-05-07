В РФ заявили про новий удар Орєшніком, шукають цілі в Києві - що задумав Кремль

Російські ЗМІ заявили про нібито підготовку цілей для удару ракетою Орєшнік по Києву.

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В РФ заговорили про удар Орєшніком по Києву - які цілі поставив Кремль / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як відреагували в Україні на погрози удару Орєшніком по Києву

Скільки ракет Орєшнік залишилось в Росії

Чи наважиться РФ вдарити по Києву Орєшніком та які це матиме наслідки

Російські медіа активно поширюють повідомлення про нову потенційну загрозу удару ракетою Орєшнік по Україні. За даними пропагандистських джерел, окупанти розглядають варіанти удару по Києву та нібито вже визначають цілі для бойового застосування стратегічного озброєння.

Главред з’ясував, для чого в РФ знову заговорили про Орєшнік та чи дійсно Путін готує удар стратегічним озброєнням по Києву.

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Путін наказав Міноборони РФ визначити цілі для удару Орєшніком по Києву

Президент Росії Володимир Путін нібито доручив Міноборони РФ визначити цілі для удару по Києву за допомогою ракети "Орєшнік" у відповідь на атаки ЗСУ на Москву в День перемоги. Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив триденне перемир'я для спокійного проведення параду 9 травня в Москві, але Україна замість того, щоб погодитись на нього - направляє на Москву та інші регіони РФ безпілотники.

В цьому контексті варто вказати на те, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я у війні, але не на 3 дні для проведення путінського параду, а на 30 днів – щоб мати час на узгодження деталей повного припинення війни.

"Гра Путіна в таку штучну "гуманітарну" місію з 7 по 9 травня зрозуміла. Він 25 років тому 7 травня обійняв посаду президента, і немовби іде назустріч тим сигналам, які США через Віткоффа вже йому запропонували. Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", - підкреслив Зеленський під час закритого спілкування із журналістами, передає Укрінформ.

Як наголошував глава держави, короткострокове перемир’я, ініційоване Росією, є не більше ніж показовим жестом, який не дозволяє реалізувати жодних конструктивних кроків.

Путин / Фото: kremlin.ru

У свою чергу російські пропагандистські ЗМІ з посилання на джерела повідомляють про нібито підготовку ЗСУ "провокацій у Москві", які, за їх словами, можуть бути серйознішими за атаки дронів. Відповідь на них, за заявами джерел, може бути спрямована безпосередньо по Києву.

"Як стало відомо Mash, Володимир Путін дав вказівку МО РФ визначити цілі у Києві для удару Орєшніком. Схоже, перемир’я не буде", — йдеться у повідомленні.

Реакція України на погрози удару Орєшніком

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у своєму Telegram акцентував увагу на тому, що другий пуск російської стратегічної ракети Орєшнік виявився невдалим.

"Він банально не полетів. А взагалі, всі оці страшилки про Орєшнік означають дуже простий меседж: не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є Орєшнік", - зазначив він.

Для чого ЗМІ злили інформацію про підготовку удару Орєшніком

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Георгій Тука в ексклюзивному коментарі для Главреда зазначив, що Росія цілком може вдарити по Києву Орєшніком та Україна може бути змушена утриматись від ударів по Москві.

"Витік інформації про те, що Путін начебто наказав визначити цілі в Києві для ударів Орєшніком, не є випадковим – це зроблено навмисно і санкціоновано. Зроблено це для того, щоб стримати Україну від атак та активних бойових дій 9 травня. Тож це була неприхована погроза, але Україні не варто реагувати на це. Так, не варто вважати, що погроза завдати удару Орєшніком по Києву є блефом Кремля. Це цілком можливо. Та, найімовірніше, Україна утримається від ударів по Москві", - сказав він.

Що відомо про РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Скільки ракет Орєшнік залишилось в Росії

У коментарі для Главреда генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що ракетний комплекс Орєшнік не перебуває на озброєнні Збройних сил РФ і є лише експериментальною розробкою. За його словами, за даними західних спецслужб, загалом існує лише п’ять таких ракет: дві були повністю зібрані, а ще три залишилися недобудованими через брак комплектуючих.

"Орєшнік росіяни застосували проти України один раз – по Дніпру. Так, цікава річ, але не точна. Втім, використання Орєшніка і не передбачає точність, бо ця ракета покликана нести ядерний боєзаряд. А для чого тут точність? Вона просто накриває територію, а заряди розлітаються навкруги, щоб їх не можна було перехопити. Друга ракета Орєшнік нібито вибухнула після запуску в повітрі над Росією", - наголосив він.

За словами Ягуна, можливо, Росії вдалося знайти потрібні деталі й завершити складання решти ракет, однак офіційних підтверджень цьому немає.

Час підльоту ракети РС-26 "Рубіж" до міст України / Інфографіка Главред

Для чого насправді РФ погрожує ударами Орєшніком по Києву

Ягун застерігає, що у випадку застосування Путіним ракети Орєшнік зараз, це повністю зруйнує будь-які майбутні ініціативи щодо припинення вогню, а також надовго унеможливить укладання будь-яких мирних угод.

"Тому всі ці спроби Путіна вразити і налякати Орєшніком спрямовані виключно на російську аудиторію та іноземних гостей, які приїдуть у Москву. В інший спосіб він просто не може забезпечити спокійне проведення параду 9 травня, пов’язаних з 80-ю річницею перемоги та "побєдобєсієм". Путін сподівається, що після погроз Орєшніком українці злякаються, не будуть рипатися, і 9 травня пройде спокійно. Це цирк", - робить висновок він.

Водночас експерт підкреслює, що Путін може здійснити удари по Києву й за допомогою іншого озброєння. За його словами, під удар може потрапити, наприклад, звичайне промислове підприємство на околиці міста, яке в російській пропаганді буде представлено як знищення важливого військового об’єкта.

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