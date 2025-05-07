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У Трампа розкрили план заморозки війни та розведення військ в Україні

Олексій Тесля
7 травня 2025, 08:16
1289
Розглядається можливість створення 30-кілометрової демілітаризованої смуги вздовж лінії бойового зіткнення.
Келлог, Україна, РФ
Кіт Келлог висловився щодо питання припинення війни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне:

  • США запропонували ідею створення демілітаризованої зони
  • Київ готовий обговорювати заморожування конфлікту

США запропонували ідею створення демілітаризованої зони, яку контролювали б як Україна, так і Росія.

Таку заяву зробив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

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Він говорить про те, що Київ готовий обговорювати заморожування конфлікту на основі поточної лінії фронту. У рамках цієї ініціативи розглядається можливість створення 30-кілометрової демілітаризованої смуги вздовж лінії бойового зіткнення.

Келлог пояснив, що з кожного боку війська могли б відійти на 15 кілометрів від передової, утворивши зону без присутності військових, за якою велося б міжнародне спостереження.

"Це буде зона шириною 30 кілометрів, яка може бути під міжнародним контролем", - уточнив він.

Спецпредставник Трампа додав, що в разі згоди Росії на такий формат припинення вогню, колишній президент США Дональд Трамп буде в змозі забезпечити реалізацію домовленостей.

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше було розкрито план Кремля. Кремля Володимир Путін спеціально затягує припинення вогню в російсько-українській війні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню. Москва нібито орієнтується на виведення ситуації в русло мирного врегулювання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорювали питання припинення війни.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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війна Росії та України Кіт Келлог Переговори про припинення вогню
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