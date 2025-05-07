Долар і євро знову летять у прірву: нові курси валют на 7 травня

Розповідаємо, як змінились валютні курси в Україні станом на ранок 7 травня 2025 року.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-snova-letyat-v-propast-novye-kursy-valyut-na-7-maya-10662488.html Посилання скопійоване

Як змінились валютні курси в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Фіксується загальна тенденція у зниженні курсів як долара, так і євро на різних розділах валютного ринку

НБУ фіксує стабільне зниження офіційного курсу долара та євро протягом кількох днів (з 5 по 7 травня)

Як в обмінниках, так і за офіційним курсом НБУ, євро демонструє більш значне зниження у порівнянні з доларом

Національна валюта України демонструє певне зміцнення: в обмінниках зменшуються курси як долара, так і євро.

Згідно з інформацією на основі моніторингу валютного ринку, станом на ранок 7 травня 2025 року середній курс продажу долара в обмінних пунктах підвищився на 3 копійки й становить 41,38 гривні. Водночас курс євро знизився на 12 копійок, зупинившись на позначці 47,33 гривні.

відео дня

Курс купівлі валюти в середньому такий: долар – по 39,7 гривні, євро – по 45,25 гривні.

На міжбанківському ринку долар торгується у межах 41,4–41,43 гривні за долар (купівля/продаж), що на 13 копійок менше, ніж напередодні – 6 травня.

Офіційні курси НБУ

Нацбанк продовжує фіксувати поступове зниження долара – тенденція триває з 5 травня. Станом на 7 травня офіційний курс американської валюти встановлено на рівні 41,4544 гривні, що на 14,92 копійки нижче попереднього значення.

Євро за офіційними даними подешевшав ще більше – на 22,31 копійки, і коштує 46,9637 гривні.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Динаміка за останні дні

З 5 по 7 травня НБУ знизив офіційний курс долара на 0,6%, а євро – на 0,7%. Це свідчить про загальну тенденцію до укріплення гривні на тлі валютних коливань.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 6 травня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,60 грн. Водночас гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім днем.

Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що буде з курсом долара в травні та чи варто купувати валюту.

В той же час не так давно МВФ істотно поліпшив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді з'явився прогноз, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Більше економічних новин:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред