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Трамп хоче залучити ще одну сторону для припинення війни РФ проти України - деталі

Юрій Берендій
5 травня 2025, 21:17оновлено 5 травня, 22:31
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Президент США Трамп заявив, що чекає "з нетерпінням" можливості почати роботу із президентом Туреччини Ердоганом для врегулювання війни в Україні.
Трамп хоче залучити ще одну сторону для припинення війни РФ проти України - деталі
Трамп хоче залучити ще одну країну, щоб припинити війну / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Трамп хоче залучити президента Туреччини до мирного врегулювання війни РФ проти України
  • Лідери обмінялись запрошеннями відвідати Туреччину та США відповідно

Президент США Дональд Трамп заявив про намір залучити турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана до врегулювання війни між Україною та Росією. Про це глава Білого дому написав у дописі в соціальній мережі Truth Social, зазначивши, що провів із Ердоганом "дуже хорошу і продуктивну" телефонну розмову.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

За його словами, вони обговорили широке коло питань, зокрема війну в Україні, ситуацію в Сирії та Секторі Газа. Також лідери обмінялися запрошеннями відвідати Туреччину та США.

відео дня

"Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельній війні між Росією та Україною", — написав Трамп.

Згодом, Адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана оприлюднила подробиці телефонної розмови з Дональдом Трампом.

Згідно з заявою турецької сторони, лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною і США, а також низку регіональних і глобальних питань.

Президент Ердоган наголосив на важливості зміцнення співпраці у різних сферах, зокрема в оборонній промисловості.

"(Президент Ердоган - ред.) підтримує підхід Президента Трампа до припинення війн, Президент Ердоган висловив вдячність за зусилля, докладені для підтримки переговорного процесу з Іраном та припинення війни між Росією та Україною", - йдеться у повідомленні Адміністрації президента Туреччини в X.

Він також звернув увагу на загострення гуманітарної ситуації в Секторі Газа, закликав до безперешкодної доставки гуманітарної допомоги та висловив готовність Туреччини сприяти припиненню вогню й встановленню тривалого миру.

Щодо Сирії, турецький лідер зазначив, що ініціативи США зі зняття частини санкцій можуть підтримати стабілізацію країни, що сприятиме миру як у регіоні, так і в глобальному контексті.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, західні партнери України продовжують обговорення щодо можливого надання Києву додаткових систем протиповітряної оборони Patriot до саміту НАТО, запланованого на кінець червня. За даними Reuters із посиланням на обізнане джерело, ймовірними посередниками в передачі можуть стати США та Греція.

Тим часом українські сили оборони відновили контроль над позиціями в селищі Лисівка Покровського району на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають "дуже високі шанси" завершити війну в Україні. Він також зазначив, що майбутнє санкцій проти Росії залежить від її поведінки та налаштованості на мирні домовленості.

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Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган?

Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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