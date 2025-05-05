На Крим можуть полетіти українські балістичні ракети: Братчук розповів деталі

Дрони можуть стати не єдиним озброєнням, яке ЗСУ застосовуватимуть для атак на об'єкти РФ в Криму.

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Окупанти щодня мають тривожитись через можливі атаки ЗСУ / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

Ефективність застосування українських дронів зросла

Україна уразила багато цілей на території тимчасово окупованого Криму

Незабаром ЗСУ зможуть бити по цілях РФ не лише дронами

У квітні українські сили уразили більше 83 тисяч цілей країни-агресорки Росії, що свідчить про зростання ефективності застосування українських дронів. Про це в етері FREEДОМ повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, відстежити ефективність дронових атак можна по ураженнях об'єктів на території тимчасово окупованого Криму, де були уражені не тільки морські об'єкти чи аеродроми, але й установки та системи ППО і інші важливі цілі.

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"Це наша нова історія взаємин із російськими окупантами Криму. Сьогодні їм має бути тривожно щодня. Ми бачимо, що операції тривають. Найближчим часом, сподіваюся, почуємо нові історії", - наголосив він.

Братчук також нагадав слова президента України Володимира Зеленського, який поставив завдання прискорити створення українських балістичних ракет. Речник УДА переконаний, що це означає тільки одне - у найближчий час ЗСУ зможуть вражати ворожі цілі не лише за допомогою дронів.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Над півостровом було чутно вибухи, в районах поблизу військових об’єктів діяла протиповітряна оборона, а в кількох місцях зафіксували пожежі.

Згодом стало відомо, що через вибухи російські окупанти перекривали Кримський міст. Також загарбники оголошували у Криму ще й ракетну небезпеку. Вильоти російської ППО було чутно, зокрема, у Керчі та Феодосії.

Також очільник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що українські військові збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker, використавши три безпілотні катери Magura-7 в атаці.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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