БпЛА вдарили по аеродромах базування винищувачів і ядерних ракетоносців РФ

Атаки торкнулися аеродрому Шайковка в Калузькій області, де розміщені дальні бомбардувальники Ту-22М3.

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Дрони атакували авіабази РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

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Атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка

Удари було завдано по двох аеродромах противника

У ніч на 7 травня було атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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"Удари було завдано по двох аеродромах противника", - зазначив Коваленко.

Він уточнив, що атаки торкнулися аеродрому Шайківка в Калузькій області, де розміщені далекі бомбардувальники Ту-22М3 і зберігаються ракети, включно з типом Х-22.

/ Главреда

Крім того, під удар також потрапила авіабаза Кубинка в Московській області, де дислоковані винищувачі Су-27 і МіГ-29.

Зазначимо також, що супутники вже фіксують осередки загорянь після ударів на обох авіабазах країни-агресора РФ.

/ t.me/astrapress

/ t.me/astrapress

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза Енгельс у Саратовській області. По ній "прилітає" вже не вперше, проте цього разу постраждали і склади з боєприпасами на аеродромі, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Раніше повідомлялося про те, що авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала значних пошкоджень після атаки українських сил 20 березня. Один із двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування.

Як повідомлялося раніше, українські захисники атакували аеродром Енгельс-2 і, згідно з супутниковими знімками, там були пошкоджені склади боєприпасів. На місці деяких будівель утворилися вирви.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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