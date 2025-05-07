"Погрожують вундервафлею": Єрмак відповів на істерику РФ після атаки дронів

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- Єрмак прокоментував нові удари РФ по Україні
- Істерика наочно демонструє стан психіки росіян
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нові удари РФ по Україні на тлі фальшивих закликів Москви до "перемир'я".
Він нагадав про те, що країна-агресор РФ атакує міста України дронами, а також погрожує застосувати потужнішу зброю (ймовірно, ідеться про погрози застосування ракети Орешник, - ред.).
"Росіяни, які говорять про мир, але не хочуть припиняти вогонь, атакують українські міста і цивільними дронамі, погрожують вундервафлею і переймаються парадом, заради якого вбивають мирних українців", - написав він.
За словами глави ОП, така поведінка країни-агресора наочно демонструє стан психіки росіян.
"Це стан російської психіки зараз, психіки їхнього народу", - додав Єрмак.
Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару "Орешником" у відповідь на атаки ЗСУ в "день перемоги".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.
Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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