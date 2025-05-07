"Погрожують вундервафлею": Єрмак відповів на істерику РФ після атаки дронів

РФ атакує міста України дронами, а також погрожує застосувати потужнішу зброю, підкреслив глава ОП.

https://glavred.net/ukraine/ugrozhayut-vundervafley-ermak-otvetil-na-isteriku-rf-posle-ataki-dronov-10662503.html Посилання скопійоване

Андрій Єрмак прокоментував нові погрози з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Єрмак прокоментував нові удари РФ по Україні

Істерика наочно демонструє стан психіки росіян

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нові удари РФ по Україні на тлі фальшивих закликів Москви до "перемир'я".

Він нагадав про те, що країна-агресор РФ атакує міста України дронами, а також погрожує застосувати потужнішу зброю (ймовірно, ідеться про погрози застосування ракети Орешник, - ред.).

відео дня

"Росіяни, які говорять про мир, але не хочуть припиняти вогонь, атакують українські міста і цивільними дронамі, погрожують вундервафлею і переймаються парадом, заради якого вбивають мирних українців", - написав він.

За словами глави ОП, така поведінка країни-агресора наочно демонструє стан психіки росіян.

"Це стан російської психіки зараз, психіки їхнього народу", - додав Єрмак.

Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару "Орешником" у відповідь на атаки ЗСУ в "день перемоги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.

Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред