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Хочуть оточити два міста: росіяни готуються до масштабного прориву на фронті

Марія Николишин
6 травня 2025, 09:19
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Армія РФ планує оточити Покровськ та Мирноград.
Хочуть оточити два міста: росіяни готуються до масштабного прориву на фронті
РФ готує прорив на Донбасі / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Окупанти готують масштабний прорив на Донбасі
  • Командування РФ вже передислоковує підрозділи
  • Армія РФ може завдати удару на Торецькому та Покровському напрямках

Армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі та перекидає бригади з трьох ділянок фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, військове командування РФ передислокувало підрозділи 68-го армійського корпусу та 58-ї загальновійськової армії на Торецький напрямок з району Курахове та окупованих районів на заході Запорізької області.

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За даними геолокаційних карт, російські війська нещодавно здійснили механізовану атаку у кількості взводу та просунулися у східній та південній частинах населеного пункту Мирне (на південний захід від Торецька).

Аналітики додали, що російський блогер 4 травня зазначив, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) ведуть бойові дії в районах Старої Миколаївки та Олександрополя, а також проводять зачистки біля Калинового (усі населені пункти розташовані на південний захід від Торецька).

В ISW також звернули увагу на повідомлення про те, що підрозділи цієї дивізії станом на 4 травня все ще перебували на Запорізькому напрямку, і що, ймовірно, дивізія зараз розподілена між Запорізьким та Торецьким напрямками.

"На початку 2025 року російське військове командування посилювало наступальні операції на південний захід від Торецька підрозділами 150-ї та 20-ї мотострілкових дивізій (обидві входять до складу 8-ї загальновійськової армії, Південний військовий округ). Повторне переміщення підкріплень з трьох різних ділянок є пріоритетним", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, російські сили можуть спробувати використати нещодавні передислокації на Торецькому та Покровському напрямках в рамках взаємозалежної операції, спрямованої на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька для подальшого просування на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська та Мирнограда.

Хочуть оточити два міста: росіяни готуються до масштабного прориву на фронті
Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ у Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Військовий оглядач Василь Пехньо заявив, що по місту Лиман, що у Донецькій області, окупаційна армія країни-агресорки Росії останнім часом завдає величезної кількості авіаційних ударів. Це є частиною стратегії ворога по просуванню через Лиманський фронт на агломерацію Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка – Костянтинівка.

Водночас, аналітики проєкту DeepState повідомили, що українські захисники відновили свої позиції у селищі Лисівка Покровського району Донецької області.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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