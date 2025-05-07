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Дрони атакували РФ: під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'ї

Анна Ярославська
7 травня 2025, 07:52
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Ударні безпілотники атакували столицю Росії - Москву, а також Саранськ і Тулу.
Атака дронів на РФ
Завод Оптиковолоконні Системи горить у Саранську / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • У Саранську горить завод оптоволоконних систем
  • У Тульській області уражено підприємство Ростеха
  • У Підмосков'ї під удар потрапив аеродром Кубинка

У ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи прогриміли в Саранську, Тулі та в Московській області.

Як пише російський Telegram-канал Astra, у Саранську (Республіка Мордовія) після атаки дронів, горить завод Оптиковолоконні Системи.

відео дня

АТ Оптиковолоконні Системи - перший і єдиний в Росії завод з виробництва оптичного волокна. Саранський завод виробляє оптоволоконні кабелі, які використовуються для управління БПЛА у війні проти України.

У Саранську спалахнула пожежа
У Саранську спалахнула пожежа / t.me/astrapress
Горить завод Оптиковолоконні Системи
Горить завод Оптиковолоконні Системи / t.me/astrapress

OSINT-аналітики пишуть, що в Саранську атакували два заводи - Саранськкабель і Оптиковолоконні Системи.

Дрони атакували РФ: під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'ї
Дрони атакували РФ: під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'ї
Дрони атакували РФ: під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'ї

За даними росЗМІ, у Саранську після атаки БПЛА скасували заняття в школах, вишах і дитсадках, а також запровадили заборону на публікацію фото, відео та інформації про наслідки атак.

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Атака дронів на Тулу

У Тулі пожежа спалахнула після атаки БПЛА в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Обидва підприємства входять до держкорпорації Ростех.

Як пишуть російські пабліки, у Тулі видно дим у районі вулиці Щегловська засіка. На цій вулиці розташоване АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточної керованої зброї, а також на цій самій вулиці розташоване науково-виробниче об'єднання СПЛАВ (НВО СПЛАВ), що виробляє реактивні системи залпового вогню. Підприємства розташовані приблизно за кілометр одне від одного.

Дивіться відео - Вночі РФ атакували дрони:

Скриншот

Зазначимо, Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка О. Г. Шипунова є одним із найбільших підприємств оборонної промисловості РФ і займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, ВМФ і ПКС, систем протиповітряної оборони, скорострільних гармат і бойової стрілецької зброї, а також продукцією цивільного призначення. Входить до складу холдингової компанії НВО Високоточні комплекси Держкорпорації Ростех.

У липні 2014 року підприємство було занесено до експортного списку санкцій США. У лютому 2020 року підприємство занесено до блокувального санкційного списку США. 18 грудня 2023 року, через вторгнення Росії в Україну, бюро внесено до санкційного списку країн Євросоюзу.

АТ Науково-виробниче об'єднання СПЛАВ - провідне підприємство Росії з розроблення та виробництва реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), важких вогнеметних систем (ВОС), боєприпасів до них, авіаційних некерованих і коригованих ракет. Засновано в 1945 році, з 2008 року входить до держкорпорації Ростех.

Атака дронів на Москву

Неспокійно минулої ночі було і в Підмосков'ї. Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив, що "сили ППО відбили атаку семи безпілотників, що летіли на Москву". Пізніше він повідомив, що було "знищено ще два ворожі безпілотники".

OSINT-аналітики також повідомляють, що в ніч на 7 травня було завдано удару по військовому аеродрому Кубинка, розташованому в Московській області. На цьому аеродромі базуються винищувачі МіГ-29 і Су-27.

Дрони атакували РФ: під удар потрапили важливі військові заводи й аеродром у Підмосков'ї

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 травня столицю країни-агресора Росії атакували ударні безпілотники. Уламки одного з них пошкодили житловий будинок.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, 19 безпілотників було збито в Підмосков'ї. Усі вони летіли на Москву. Уламки одного з БПЛА влучили в житловий будинок на Каширському шосе в Москві.

30 квітня після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Россі спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становила 720 кв. метрів.

Муромський приладобудівний завод, серед іншого, виробляє засоби ініціювання і займання боєприпасів для ЗС РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

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