РФ хоче створити ще один плацдарм на фронті: які міста під загрозою

ЗСУ зіткнулись із серйозним викликом.

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Просування РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Ворог має просування в бік Костянтинівки

Росіянам вдалося просунутися через "Великоднє перемирʼя"

Лиманський напрямок також є загрозливим

Наразі в Україні є дві ділянки фронту, де ситуація розвивається в найбільш кризовому форматі для Сил оборони. Про це заявив військовий експерт, ексспікер Генштабу ВСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

За його словами, перша ділянка - це стик між двома українськими угрупуваннями. Одне з них боронить Покровсько-Мирноградську агломерацію, а інше - воює в районі Торецька.

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"Саме в стик між цими двома формуваннями ворог спромігся ефективно атакувати і зараз має просування в бік Костянтинівки. І це серйозний виклик. Ми втрачаємо території і створюємо на перспективу серйозну проблему для наших оборонців там", - сказав він.

Експерт додав, що росіянам вдалося там просунутися, зокрема, через "Великоднє перемирʼя", яке тривало в квітні.

"Росіяни за цей час підтягнули достатньо сил та засобів, аби несподівано атакувати українські позиції", - наголосив він.

Селезньов також підкреслив, що другий загрозливий напрямок на фронті наразі - Лиманський.

"Ворог не лише має там просування тактичного рівня. Я бачу, яку кількість сил та засобів ворог там зосереджує, аби масштабувати свої дії. Намагаючись створити ще один плацдарм, звідки він атакуватиме нашу міську агломерацію, що включає Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку", - підсумував військовий експерт.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії проводить перегрупування підрозділів, що діють на Куп'янському напрямку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські військові продовжують атакувати угруповання країни-агресорки Росії біля населеного пункту Тьоткіно, що на території противника.

Водночас, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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