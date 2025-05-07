'Кремль не блефує': що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

Росіяни можуть завдати удару Орєшніком по будь-якій точці Києва, але вони не стануть цього робити, якщо Україна не атакуватиме Москву, вказує Тука.

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Що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Тука:

Погрози удару Орєшніком по Києву можуть не бути блефом

Якщо Україна не буде бити по Москві, в РФ не буде причини завдавати удару Орєшніком

Інформація росЗМІ про загрозу удару Орєшніком має на меті тиснути на політичне керівництво України

Витік інформації про нібито наказ Путіна обрати цілі в Києві для ударів Орєшніком є цілеспрямованим і санкціонованим кроком. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду повідомив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, така інформаційна операція має на меті залякати Україну та стримати її від активних дій 9 травня. Це пряма погроза, але, як підкреслив Тука, Україна не повинна на неї реагувати.

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"Так, не варто вважати, що погроза завдати удару "Орєшніком" по Києву є блефом Кремля. Це цілком можливо. Та, найімовірніше, Україна утримається від ударів по Москві, тож у Росії не буде приводу застосовувати Орєшнік по Києву", - зазначив він.

На думку Георгія Туки, між Києвом і Вашингтоном існує певна домовленість, і адміністрація Трампа дала зрозуміти, що удари по Москві 9 травня є небажаними. У разі їхньої відсутності Росія, ймовірно, не матиме приводу застосовувати Орєшнік проти Києва.

Втім, Тука зазначив, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін, схоже, сумнівається у впливі США на Україну, адже додатково погрожує ракетним ударом. За його словами, є приклади, коли Україна діяла всупереч позиції Вашингтону або не узгоджувала свої дії з американськими партнерами.

Він також підкреслив, що українське військово-політичне керівництво навряд чи піддасться подібному шантажу, адже це лише заохотить Росію до подальших погроз.

"Втім, на мою думку, організовуючи атаки на Москву або Московський регіон 9 травня, нам не варто ставити за мету влучити в Путіна – це буде марним витрачанням ресурсів. А от, скажімо, спричинити повітряну тривогу та параліч московських аеропортів було б корисно. Тож бити по Красній площі сенсу немає", - наголосив Тука.

За його словами, дивною виглядає інформація, поширена російськими ЗМІ, нібито Росія лише зараз визначає цілі ударів у Києві. Він зауважив, що плани щодо об’єктів для обстрілів, у тому числі в столиці України, були сформовані ще до початку так званої "СВО". Це, на його думку, підтверджує, що витік був навмисним і спрямованим на психологічний тиск на українське керівництво.

"Що може стати цілями для Орєшніка в Києві, мені важко сказати – я не знаю, що в головах кремлівських ідіотів. Вони можуть завдати ударів і по центру Києва, і по околицях міста – це може бути будь-що. Хіба лікарня Охматдит Росію зупинила? Ні. Тому гадати немає сенсу", - резюмував він.

Що відомо про РС 26-Рубіж (Орєшнік) / Інфографіка: Главред

Загроза удару Орєшніком - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Кремлі стверджують, що ініціатива Путіна щодо так званого "перемир’я" на період святкування "ювілею перемоги" начебто залишається чинною. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи ймовірність ракетного удару по Україні із застосуванням Орєшніка.

Водночас, за даними російського телеграм-каналу Mash, Путін доручив Міноборони РФ визначити цілі у Києві для потенційного удару цією ракетою у відповідь на дії ЗСУ 9 травня.

Главред з'ясував, чому російські медіа активно просувають інформацію про можливе використання стратегічного озброєння проти України, зокрема про підготовку удару по Києву.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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