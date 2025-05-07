Мокрий сніг та заморозки: названо точну дату, коли зміниться погода в Україні

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на четвер.

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Прогноз погоди в Україні / фото: pixabay

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Якою буде погода у четвер, 8 травня

Де може випасти мокрий сніг

Погода в Україні у четвер, 8 травня, порадує тимчасовим припиненням дощів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 8 травня у більшості областей буде короткочасне припинення опадів і навіть сонячно.

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"Проте в Карпатах очікується дощ, місцями навіть із мокрим снігом. Також найближчої ночі ще дощик пройде у східних областях. Проте все ж значна частина України належатиме сухій погоді", - написала вона.

Синоптикиня також додала, що температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, на півдні та сході +9…+14 градусів.

Протягом дня четверга передбачається +12…+17 градусів, на півдні +15…+20 градусів, у західних областях +9…+13 градусів.

"Уважно! Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на грунті", - наголосила Діденко.

Погода в Україні на 8 травня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 8 травня опади малоймовірні. Вночі +4…+6 градусів, вдень +12…+14 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Синоптикиня зауважила, що надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними дощами, погода.

"Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 7 травня буде штормовою. У західних та північних областях очікуються заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Водночас відомо, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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