Мокрий сніг та заморозки: названо точну дату, коли зміниться погода в Україні

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у четвер, 8 травня
- Де може випасти мокрий сніг
Погода в Україні у четвер, 8 травня, порадує тимчасовим припиненням дощів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, 8 травня у більшості областей буде короткочасне припинення опадів і навіть сонячно.
"Проте в Карпатах очікується дощ, місцями навіть із мокрим снігом. Також найближчої ночі ще дощик пройде у східних областях. Проте все ж значна частина України належатиме сухій погоді", - написала вона.
Синоптикиня також додала, що температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, на півдні та сході +9…+14 градусів.
Протягом дня четверга передбачається +12…+17 градусів, на півдні +15…+20 градусів, у західних областях +9…+13 градусів.
"Уважно! Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на грунті", - наголосила Діденко.
Погода в Києві
У Києві 8 травня опади малоймовірні. Вночі +4…+6 градусів, вдень +12…+14 градусів.
Синоптикиня зауважила, що надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними дощами, погода.
"Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря", - підсумувала вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 7 травня буде штормовою. У західних та північних областях очікуються заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Водночас відомо, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.
Крім того, синоптик Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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