РФ вдарила ракетами та дронами по Україні, є загиблі – Зеленський

Зеленський наголосив, що ще десятки безпілотників у нашому небі.

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Удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Коротко:

РФ била по Україні 4 балістичними ракети та 142 дронами

Київ був двічі під російським ударом

Відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей та 2 загиблих

За ніч країна-агресор Росія випустила по Україні 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "Шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, двічі під ударами був Київ.

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"Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Президент додав, що з вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

"Всюди спрацювали рятувальники. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив, що тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії.

"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", - підсумував він.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, У ніч на 7 травня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики та атаки ворожих дронів. Падіння уламків призвело до загоряння в Солом'янському районі.

Унаслідок нічного ракетно-дронового удару армії країни-агресора РФ по Києву загинула літня жінка-волонтер зі своїм сином. Вона проживала в Шевченківському районі Києва і піклувалася про тварин.

Ввечері 6 травня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Відомо про пошкодження будівель у місті, під завалами були люди.

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