Євросоюз може послабити санкції проти РФ: на що має піти Кремль

Ключові тези:
- Санкції проти РФ - важливий важіль тиску
- Обмеження можуть помʼякшити лише для досягнення миру між Україною та РФ
У Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресорки Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом’якшення санкцій проти Москви буде можливе лише для досягнення міцного миру між РФ і Україною. Про це заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю Bloomberg TV.
О'Салліван, коментуючи вимоги Росії щодо скасування санкцій для укладення перемир'я з Україною в Чорному морі, зазначив, що Європа із США ще не обговорювали питання послаблення обмежень.
"Європейський союз вважає, що це дуже важливий важіль тиску в будь-яких переговорах з Росією, і його слід використовувати, але використовувати розумно і повільно, і тільки в контексті досягнення рішення, яке буде являти собою міцний і стійкий мир", - підкреслив головний представник ЄС.
Санкції проти Росії - новини за темою
Нагадаємо, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.
Пізніше Главред писав, що адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна.
Нещодавно речник Європейської комісії повідомив, що виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресорки.
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Видання Bloomberg
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