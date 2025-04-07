Євросоюз може послабити санкції проти РФ: на що має піти Кремль

У ЄС заявили, що поки не ведуться переговори зі США щодо пом'якшення санкцій проти Росії.

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За якої умови можуть послабити санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Санкції проти РФ - важливий важіль тиску

Обмеження можуть помʼякшити лише для досягнення миру між Україною та РФ

У Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресорки Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом’якшення санкцій проти Москви буде можливе лише для досягнення міцного миру між РФ і Україною. Про це заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю Bloomberg TV.

О'Салліван, коментуючи вимоги Росії щодо скасування санкцій для укладення перемир'я з Україною в Чорному морі, зазначив, що Європа із США ще не обговорювали питання послаблення обмежень.

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"Європейський союз вважає, що це дуже важливий важіль тиску в будь-яких переговорах з Росією, і його слід використовувати, але використовувати розумно і повільно, і тільки в контексті досягнення рішення, яке буде являти собою міцний і стійкий мир", - підкреслив головний представник ЄС.

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Нагадаємо, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.

Пізніше Главред писав, що адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна.

Нещодавно речник Європейської комісії повідомив, що виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресорки.

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