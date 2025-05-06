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Долар на порозі стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня

Руслана Заклінська
6 травня 2025, 23:38оновлено 7 травня, 00:15
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Ключовими факторами впливу на курс залишаються переговори щодо реструктуризації ВВП-варантів та зростання військових витрат, зазначив Олексый Козирев.
Долар на порозі стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня
Фінансовий експерт назвав межі курсу долара до кінця тижня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези Козирева:

  • До 9 травня курс готівкового долара в українських банках коливатиметься від 41,05 до 42 грн
  • В обмінниках курс долара зросте до 41,1–41,9 грн
  • НБУ має механізми для стримування девальвації гривні

Найближчими днями в українських банках очікується зміна курсу готівкового долара. До кінця тижня, 9 травня, курс коливатиметься в межах від 41,05 до 42 грн. Таким пронозом поділився фінансовий експерт Олексій Козирев.

Увечері 6 травня банки купували долар по 41,23 грн, а продавали по 41,83 грн. Це може означати можливе зниження курсу купівлі при зростанні курсу продажу.

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У обмінниках, за словами Козирева, курс також зростатиме – в межах 41,1–41,9 грн. На вечір 6 травня середній курс становив 40,9/41,5 грн (купівля/продаж). Спред в обмінниках залишатиметься на рівні 20–25 коп., у гуртових – 15–20 коп.

"Більшість обмінників і банків працюватимуть зі спредом (різниця між курсами продажу і купівлі - Главред) у межах від 20 до 25 копійок. Гуртові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок", - йдеться в повідомленні.

Козирев стверджує, що на валютний ринок впливають переговори з власниками українських ВВП-варантів, збільшення військових витрат та інші внутрішні виклики. Водночас НБУ має механізми для стримування девальвації гривні завдяки обмеженому обсягу ринку та його регульованості.

"Крім того, у першій декаді травня клієнтам банків слід профінансувати свої розрахунки з персоналом за квітень, а також гривневі витрати на поточну господарську діяльність. Це додасть пропозиції валюти на міжбанку від експортерів і стане позитивним фактором для нацвалюти", - додав він.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 6 травня НБУ встановив курс долара на рівні 41,60 грн — гривня зміцнилася на 11 копійок. Курс євро знизився до 47,19 грн.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестицій "Глобус Банку" Тараса Лєсового, на початку травня 2025 року валютний ринок України залишатиметься стабільним, без різких коливань. Курс долара з 5 по 11 травня очікується в межах 41,2–41,6 грн.

Як повідомляв Главред, у першій декаді травня курс долара залишиться стабільним, але згодом може зрости до 42 грн, прогнозує експерт Олег Пендзин. За його словами, інфляція знизиться через здешевлення овочів, що дозволить НБУ підвищити офіційний курс.

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Хто такий Олексій Козирев?

Олексій Козирев — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

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