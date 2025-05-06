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Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено "цікавий" аргумент

Марія Николишин
6 травня 2025, 12:11
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Трамп сказав, що Україна та Росія готові домовлятись про мир.
Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено 'цікавий' аргумент
Трамп про "прагнення" РФ до миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви президента США:

  • РФ хоче домовитися про мир через падіння цін на нафту
  • Втрати обох сторін складають 5 тисяч людей на тиждень

Країна-агресор Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

"Я думаю, що Росія з огляду на ціну на нафту, яка зараз упала... Я вважаю, що у нас є всі шанси домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися", - сказав він.

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Президент США також згадав про втрати обох сторін, назвавши цифру 5 тисяч людей на тиждень, "не рахуючи людей, які гинуть, коли ракети влучають у райони, де їх не повинно бути".

"Це дуже страшна річ. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться", - додав він.

Крім того, Трамп знову наголосив, мовляв, якби не став президентом, то "ніхто б не розбирався" з ситуацією, що склалася між Україною та Росією.

Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено 'цікавий' аргумент
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до глави Білого дому Дональда Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що, якщо президент США Дональд Трамп не переконає російського диктатора Володимира Путіна укласти мир, то ЄС міг би "дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру". А саме - значно збільшити військову підтримку України.

Водночас, видання Bloomberg повідомляло, що команда президента США підготувала для Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, щоб примусити її до мирних переговорів.

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"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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