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Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

Даяна Швець
7 травня 2025, 16:41
1363
Росія знову опинилася сам на сам зі своїми економічними труднощами.
Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який 'сюрприз' завдав Пекін по економіці РФ
Китайські компанії не готові ризикувати заради РФ/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

  • "Лунсин" зупиняє роботу в РФ через санкції та банківський тиск
  • Рішення пояснюється фінансовими труднощами через санкції
  • Пекін ставить власні економічні інтереси вище підтримки РФ

Китайська гірничодобувна корпорація "Лунсин" тимчасово згортає свою діяльність на території Російської Федерації. Причиною такого кроку стали санкційні обмеження, а також зростаючий тиск з боку банківських установ, пише ДіалогUA.

Попри офіційну риторику Москви про стратегічне партнерство з Пекіном, китайський бізнес не має наміру ризикувати своїми активами чи репутацією, й обирає вихід із ринку за найменшої загрози.

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Під загрозою зупинки опинився "Кизил-Таштигський гірничо-збагачувальний комбінат", розташований у Республіці Тива. Це підприємство належить компанії "Лунсин", яка, у свою чергу, є дочірньою структурою одного з гігантів гірничодобувної промисловості Китаю - Zijin Mining Group.

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який 'сюрприз' завдав Пекін по економіці РФ
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Керівництво компанії пояснило своє рішення суттєвим ускладненням фінансових операцій, спричиненим останнім розширенням санкцій, а також тим, що багато китайських банків відмовилися від обслуговування транзакцій із російськими фінансовими установами.

Як повідомляє місцеве джерело (телеканал "108-й канал") генеральний директор комбінату Лі Кайвень вже підписав розпорядження про зупинку роботи.

За даними регіональної влади, підприємство забезпечувало роботою близько 1200 людей, з яких переважна більшість - жителі Тиви. Із 1 червня 2025 року комбінат офіційно переходить у стан простою, оголошеного з вини роботодавця.

Таке рішення "Лунсин", як пишуть журналісти, свідчить про загальну тенденцію серед китайських компаній: при будь-яких суттєвих ризиках вони демонструють готовність швидко згортати операції в Росії.

Тож, попри політичну риторику, Пекін не готовий ставити під загрозу власні економічні інтереси заради підтримки російських проєктів. У цьому випадку Росія знову опинилася сам на сам зі своїми економічними труднощами.

Подібний крок з боку китайської компанії виглядає як дипломатичний ляпас Москві, яка ще недавно розраховувала на зміцнення стратегічного партнерства з Пекіном.

Відносини Росії та Китаю - що відомо

Нещодавно ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив, як Китай і США доб'ють РФ. Він заявив, що російський ВПК критично залежить від китайських технологій, і без них навіть американські санкції не знадобляться.

За даними Bloomberg, на які посилається Главред, стратегія Пекіна та Путіна не дала очікуваних результатів, аналітики дали цікаве пояснення, до кого тепер "переметнувся" Китай.

Ба більше, як зазначає The Washington Post, Пекін розчарований Росією. Водночас очільник Штатів Трамп прагне перетворити її на союзника в протистоянні з Китаєм.

Більше важливих новин:

Що відомо про компанію "Лунсин"?

Компанія "Лунсин" - заснована ще у 2005 році спеціально для розробки Кизил-Таштигського родовища поліметалів. Протягом своєї діяльності вона переробляла щороку близько мільйона тонн сировини, з якої виготовляли понад 220 тисяч тонн мідного, цинкового та свинцевого концентрату. Загальні капіталовкладення в проєкт перевищили 17 мільярдів рублів.

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