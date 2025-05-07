Виробляють Гради, Урагани та Смерчі: дрони атакували важливі підприємства ВПК у РФ

У Саранську був вражений завод оптоволоконних систем, а в Тулі - Конструкторське бюро приладобудування.

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У Саранську і Тулі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, Вікіпедія

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Які підприємства ВПК Росії потрапили під удар дронів

Яке значення вони мають для окупантів у війні з Україною

У ніч на 7 травня в Росії були атаковані важливі підприємства ВПК. Деталі розкрив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, у Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

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У Тулі було атаковано АТ Конструкторське бюро приладобудування. Це один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

"Також під атакою був СПЛАВ - головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії. Саме тут створювали "Гради", "Урагани" і "Смерчі", які активно застосовуються проти українських міст і на фронті. Підприємство має тісний зв'язок із концерном Ростех і залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії", - повідомив Коваленко.

Атаки дронів на РФ

Як писав Главред, у ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи прогриміли в Саранську, Тулі та в Московській області.

У ніч на 6 травня столицю країни-агресора Росії атакували ударні безпілотники. Уламки одного з них пошкодили житловий будинок.

4 травня у Брянській області країни-агресора Росії прогриміли вибухи. Селище Суземка атакували дрони, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Було атаковано завод "Стріла", який займається виробництвом електроніки для оборонного комплексу Росії та співпрацює з корпорацією Ростех.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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